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- maçı sonrası 'dan oyuncularına övgü! "Oyundan çıkmak istemiyorlar"

Teknik Direktörü , 1-0 kazandıkları maçının ardından oyuncularına övgü yağdırdı. Takımının oyun iştahından çok memnun olduğunu belirten deneyimli teknik adam, "Oyundan çıkmak istemiyorlar, antrenmanı daha fazla yapmak istiyorlar. Oyun içerisinde her şeyi denediler." dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 21:33 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 21:46
Trabzonspor - Denizlispor maçı sonrası Abdullah Avcı'dan oyuncularına övgü! "Oyundan çıkmak istemiyorlar"

Teknik Direktörü , 1-0 kazandıkları maçının ardından açıklamalarda bulundu. Önemli bir galibiyet aldıklarını belirten deneyimli teknik adam, oyuncularının sergilediği performansa da şapka çıkardı.

Abdullah Avcı'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"İki ağır maçtan çıktık. Yolculuklar, maçı sonra maçı ve şimdi Denizlispor maçı. Kolay bir tempo değildi. Oyuncularım başarıyla çıktı. Yorgunluk çok. Zor maçlardı bunlar, kolay maçlar değil.

Harika bir oyuncu grubuna sahibim. Oyundan çıkmak istemiyorlar, antrenmanı daha fazla yapmak istiyorlar. Bazen yoğun tempodan günleri şaşırıyoruz. her şeyi denediler, belki de şut atma rekor kırdılar. için de güzel başlangıç oldu."

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