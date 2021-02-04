Trabzonspor - Denizlispor maçı sonrası Abdullah Avcı'dan oyuncularına övgü! "Oyundan çıkmak istemiyorlar"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 1-0 kazandıkları Denizlispor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Önemli bir galibiyet aldıklarını belirten deneyimli teknik adam, oyuncularının sergilediği performansa da şapka çıkardı.

Abdullah Avcı'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"İki ağır maçtan çıktık. Yolculuklar, kupa maçı sonra Beşiktaş maçı ve şimdi Denizlispor maçı. Kolay bir tempo değildi. Oyuncularım başarıyla çıktı. Yorgunluk çok. Zor maçlardı bunlar, kolay maçlar değil.

Harika bir oyuncu grubuna sahibim. Oyundan çıkmak istemiyorlar, antrenmanı daha fazla yapmak istiyorlar. Bazen yoğun tempodan günleri şaşırıyoruz. her şeyi denediler, belki de şut atma rekor kırdılar. Bakasetas için de güzel başlangıç oldu."