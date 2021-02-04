Hedef seriyi sürdürmek! İşte Trabzonspor - Denizlispor maçı muhtemel 11'leri

Ligde İttifak Holding Konyaspor ile G.Birliği'nin ardından Beşiktaş'ı da mağlup ederek sezonun en uzun galibiyet serisine imza atan Trabzonspor, 23'üncü hafta mücadelesinde bugün Yukatel Denizlispor'u konuk edecek. Bordo-mavililer, bu maçı da kazanarak hem galibiyet serisini hem de yükselişini sürdürmeyi hedefliyor.

DENİZLİSPOR SON ZAMANLARDA TERS GELİYOR

Fırtına ile Denizlispor, Süper Lig tarihinde 42. kez karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer 41 maçta 25, Ege ekibi 8 kez kazandı. 8 karşılaşma berabere kaldı. Trabzonspor, bu maçlarda 59 gol atarken kalesinde 31 gol gördü. Karadeniz devi geçtiğimiz sezon lig maçlarında rakibine 2-1 mağlup oldu.

30 PUAN TOPLADILAR

Karadeniz ekibi Avcı'nın göreve başladığı haftadan itibaren ligde en çok puan toplayan ikinci takım konumunda. Söz konusu dönemde Beşiktaş 31 puan ile en çok puan toplayan ekip olurken, 30 puanla Trabzonspor 2. yer aldı.

İŞTE TRABZOSPOR-DENİZLİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

TRABZONSPOR UĞURCAN, SERKAN, EDGAR, HUGO, MARLON, BERAT, FLAVIO, EKUBAN, BAKASETAS, NWAKAEME, DJANINY

DENİZLİSPOR: CENK, LOPES, MUSTAFA, SAKIB, FABIANO, KUBILAY, MURAWSKI, RECEP, RODALLEGA, MURIS, SAGAL

SİNİRLİ DOKUNUŞ

SÜPER Lig'in 9. haftasında Trabzonspor'da göreve başlayan teknik direktör Abdullah Avcı, averajla küme düşme hattının bir basamak üzerinde devraldığı bordo- mavili takımla ligde 13 maçta 30 puan toplayarak zirvenin 9 puan gerisinde haftayı 5. sırada tamamlamıştı.

İKİ ISIM SINIRDA

Denizlispor karşılaşması öncesi Trabzonspor'da iki isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bordo-mavililerde sakatlığı bulunan Abdulkadir Parmak'ın dışında 3'er sarı kartı bulunan savunma oyuncusu Edgar Ie ceza sınırında. Savunmanın değişmez isimlerinden olan Edgar Ie, Denizlispor mücadelesinde sarı kart görmesi durumunda Malatya karşılaşmasında forma giyemeyecek.

KADRODATEK DEĞİŞİKLİK

Bordo-mavililer Abdülkadir Ömür ile Abdulkadir Parmak'ın sakatlıkları bulunuyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, son oynanan Beşiktaş derbisinin 11'inde tek değişiklik yaparak Parmak'ın yokluğunda Bakasetas'a görev verebileceği öğrenildi. Ayrıca takıma katılan son transfer Yunus Mallı'nın da kadroda olması bekleniyor.

20 GÜNDE ALTINCI MAÇ

Trabzonspor, Süper Lig ve Süper Kupa Finali olmak üzere 20 günde 6 maçına çıkacak. 6 Ocak'ta evinde oynadığı Göztepe maçını 1-0 kazanan Karadeniz ekibi, 18. haftayı bay geçirdi. Bordo-mavililer, 16 Ocak'ta Antalyaspor ile 1-1 kaldı, 19 Ocak'ta Konyaspor'u 3-1 mağlup etti. Karadeniz ekibi, 23 Ocak'ta G.Birliği, 27 Ocak'ta ise Süper Kupa Finali'nde Başakşehir'i ve 31 Ocak'ta ise yine ligde Beşiktaş 2-1'lık skorlarla geçmişti. Son 3 maçını dış sahada oynayan bordo-mavililer 15 gün sonra evinde sahne alacak.