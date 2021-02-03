Trabzonspor'da transfer dönemi nasıl geçti?

Trabzonspor devre arası transfer döneminin hareketli ekiplerinden biriydi. Kadrosunu önemli isimlerle takviye ederken, Abdullah Avcı'nın düşünmediği oyuncularla da yollar ayrıldı. İşte Karadeniz Fırtınası'nın gelenler-gidenler tablosu:

GELENLER

BERAT ÖZDEMİR (22)

Bordo-mavililer gelecek vaat eden başarılı orta saha oyuncusunu renklerine bağladı. İstanbul kulüplerinin de peşinde olduğu 22 yaşındaki futbolcu Trabzonspor'un teklifine "Evet" dedi. Gençlerbirliği'ne 2.5 milyon euro ödenerek alınan Berat ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandı. Berat sezonun kalan bölümünde 2.5 milyon TL alacak. 2021-22'den itibaren 5 milyon TL'ye çıkacak. Her yıl zamlı şeklide artacak. Fırtına, Berat transferiyle savunma ile orta saha arasındaki 'köprü oyuncu' problemini çözmüş oldu.



YUNUS MALLI (28)

Abdullah Avcı'nın kadrosunda en çok görmek istediği oyunculardan biriydi. Transferi bir ara neredeyse çıkmaza giriyordu. Trabzonspor teklifini, Yunus Mallı da isteklerini esnetince transferi gerçekleşti. Hem 10 numara hem de sol kanatta önemli bir problem çözücü futbolcu olan Yunus Mallı, Fırtına'nın hücum hattına büyük güç katmaya hazırlanıyor. Yunus için Wolfsburg'a bonservis ödemesi yapılmayacak, oyuncuya 3 taksit halinde toplam 11 milyon 162 bin 500 TL verilecek.



ANASTASIOS BAKASETAS (27)

Süper Lig'in en değerli hücumcuları arasında yer alan Bakasetas'ın da yeni adresi Trabzonspor oldu. Karadeniz temsilcisi bu transfer için Alanyaspor'a 2 eşit taksit halinde toplam 3 milyon euro ödeyecek. 27 yaşındaki yıdız sezonun ikinci yarısında 600 bin euro kazanacak. Diğer sezonlar ise ücreti 1 milyon 250 bin euro garanti ücret artı bonuslar olacak. Bakasetas da Yunus gibi hücumdaki sorunları aşmak için alındı. İki ayağını eşit kullandığı şut yeteceği ve pas öngörüsüyle farkını gösterecek.

GİDENLER

GASTON CAMPI

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Arjantinli stoper Fatih Karagümrük'e kiralık olarak gönderildi.

BİLAL BAŞACIKOĞLU

Camia ile yıldızı hiç barışmadı. Avcı kadro dışı bıraktıktan sonra sözleşmesi fesh edildi. Gaziantep ile anlaştı.

STIVEN PLAZA

Fenomen Ronaldo'nun sahibi olduğu Valladolid'den geldi. Varlık gösteremedi. Kulübüne geri döndü.

FOUSSEINI DIABATE

Sezon başında 1,5 milyon euro ödenerek alındı. 3.5 yıllığına alınmıştı o da Abdullah Avcı tarafından kadro dışı bırakıldı. Göztepe'ye kiralandı. Ligin ikinci yarısındaki alacağını iki kulüp ortak şekilde ödeyecek.

JOAO PEREİRA

Abdullah Avcı onu yedek bıraktı. Kadroda düşünmediğini, gelecekte teknik ekibe katılabileceğini söyledi. 36 yaşındaki sağ bek saha içinde kalacağını belirterek teklifi reddetti. Yollar ayrıldı.

FIRATCAN ÜZÜM

Sözleşmesi feshedildi. O da Adanaspor'un yolunu tuttu.

AHMET CANBAZ

Beklenilen patlamayı bir türlü yapamadı. Düzenli oynaması için Ümraniyespor'a kiralık olarak gitti.

TAHA TUNÇ

Bir başka Trabzon temsilcisi Hekimoğlu FK'ya kiralık olarak gitti.

SALİH KAVRAZLI

O da Taha gibi Hekimoğlu FK'ya kiralık olarak giden isimlerden oldu.

M.TAHA TEPE

Devre arasında Turgutluspor'a kiralık olarak gönderildi.

KEREM BAYKUŞ

Fatih Tekke onu çok istedi. Sonunda İstanbulspor'un yolunu tuttu.