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galibiyet serisini sürdürmek istiyor

’de son 6 maçını kaybetmeyen ve galibiyetiyle birlikte bu sezon ilk kez 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan , yarın sahasında ağırlayacağı Yukatel ’u da mağlup ederek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2021 Çarşamba 10:48 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2021 Çarşamba 11:13
Trabzonspor galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Ligde ile 'nin ardından 'ı da mağlup ederek sezonun en uzun galibiyet serisine imza atan , 23'üncü hafta mücadelesinde yarın sahasında Yukatel 'u konuk edecek. Bordo-mavililer, bu maçı da kazanarak hem galibiyet serisini hem de yükselişini sürdürmeyi hedefliyor. 'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada, hakem düdük çalacak.

AVCI'DAN TEK DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR
Trabzonspor'da bu maç öncesi Abdülkadir Ömür ile Abdulkadir Parmak'ın sakatlıkları bulunuyor. Bordo-mavililerde teknik direktör 'nın, son oynanan Beşiktaş maçındaki 11'inde tek değişiklik yaparak orta sahada sakatlığı bulunan Abdulkadir Parmak'ın yokluğunda Baker'a görev verebileceği öğrenildi. Ayrıca takıma katılan son transfer 'nın da kadroda olması bekleniyor.

2 İSİM CEZA SINIRINDA
Trabzonspor'da Yukatel Denizlispor karşılaşması öncesi iki isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bordo-mavililerde sakatlığı bulunan Abdulkadir Parmak'ın dışında 3'er sarı kartı bulunan savunma oyuncusu ceza sınırında yer alıyor. Savunmanın değişmez isimlerinden olan Edgar Ie, Denizlispor mücadelesinde sarı kart görmesi durumunda karşılaşmasında forma giyemeyecek.

DENİZLİSPOR İLE 38'İNCİ RANDEVU
Trabzonspor ile Yukatel Denizlispor, yarın oynayacakları maçla birlikte 38'inci kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 4'ü 'nda olmak üzere, bugüne kadar oynanan 37 karşılaşmanın 23'ünü Trabzonspor, 7'sini Denizlispor kazanırken, 7 karşılaşmada ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Söz konusu karşılaşmalarda Trabzonspor 60 gol kaydederken, kalesinde 32 gol gördü.

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