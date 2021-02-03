Haberler Trabzonspor Djaniny transferi son anda iptal oldu! İşte nedeni

Djaniny transferi son anda iptal oldu! İşte nedeni

Al-Hilal, 'un Yeşil Burun Adalı forveti Djaniny için verdiği 7 milyon euro’luk teklifi 9 milyon euro’ya çıkardı. Yönetim, “Şimdi yeni oyuncu alamayız. Siz alın bizde kiralık oynasın” dedi. Transferi yattı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2021 Salı 23:03 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2021 Çarşamba 06:50
Djaniny transferi son anda iptal oldu! İşte nedeni

Bordo-mavililerde son haftaların parlayan ismi Djaniny Semedo, Al-Hilal'in yoğun şekilde gündemindeydi. Önce 7 milyon euro'luk teklifle 'un kapısını çaldılar. Abdullah Avcı'nın veda etmesi sonrası yönetim, Al-Hilal'e "Hayır" cevabı verdi. Arap kulübü geri adım atmadı ve yüksek bir fiyatla döndüler. Bu defa da 9 milyon euro önerdiler. Ancak transferin sonu yaklaştığı için Al-Hilal'e "Oyuncuyu alın ama bu sene bizde kiralık oynasın. Elimizden çıkarırsak yerine kimseyi bulamayız" yanıtı verildi. Al-Hilal idarecileri de bu teklifi kabul etmedi.

AVCI İKNA ETTİ
Al-Hilal, için Trabzonspor'un önüne ciddi bir meblağ koyarken, tecrübeli forvete de güçlü bir teklif sundu. bu dönemde oyuncusuyla görüşerek "Aklın kalmasın. Sen çok iyi bir oyuncusun. Bugün burada kaldın ama yarın çok daha iyi teklifler alırsın" sözleriyle yıldız ismi rahatlattı.

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