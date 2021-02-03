Djaniny transferi son anda iptal oldu! İşte nedeni

Bordo-mavililerde son haftaların parlayan ismi Djaniny Semedo, Al-Hilal'in yoğun şekilde gündemindeydi. Önce 7 milyon euro'luk teklifle Trabzonspor'un kapısını çaldılar. Abdullah Avcı'nın veda etmesi sonrası yönetim, Al-Hilal'e "Hayır" cevabı verdi. Arap kulübü geri adım atmadı ve yüksek bir fiyatla döndüler. Bu defa da 9 milyon euro önerdiler. Ancak transferin sonu yaklaştığı için Al-Hilal'e "Oyuncuyu alın ama bu sene bizde kiralık oynasın. Elimizden çıkarırsak yerine kimseyi bulamayız" yanıtı verildi. Al-Hilal idarecileri de bu teklifi kabul etmedi.

Yunus Emre SEL

AVCI İKNA ETTİ

Al-Hilal, Djaniny Semedo için Trabzonspor'un önüne ciddi bir meblağ koyarken, tecrübeli forvete de güçlü bir teklif sundu. Abdullah Avcı bu dönemde oyuncusuyla görüşerek "Aklın kalmasın. Sen çok iyi bir oyuncusun. Bugün burada kaldın ama yarın çok daha iyi teklifler alırsın" sözleriyle yıldız ismi rahatlattı.