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Yüzde yüz ile sahadayım

: Sezon başında tam konsantre olamıyordum ama şu an yüzde yüzle sahadayım. Biraz da formsuzdum.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 23:58 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2021 Salı 06:50
Yüzde yüz ile sahadayım
Kaptan , derbisindeki performansıyla göz doldururken, sezon başında ve devre arasında kendisiyle ilgilenen ancak transferini gerçekleştirmeyen kulüplere de adeta nazire yaptı. 24 yaşındaki eldiven, "Önemli olan takımımızın kazanmasıydı. Çok güçlü bir takıma karşı oynadık. Önemli bir maçtı. Bireysel performansın önemi yok, 3 puan takıma yazılıyor" açıklamasını yaptı. Performansıyla ilgili konuşan , "Sezon başında tam konsantre olamıyordum ama şu an yüzde yüzle sahadayım. Her zaman elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyordum. Biraz da formsuzdum açıkçası. Hocamızla da çıkış yakaladık" dedi.
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