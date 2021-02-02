Yüzde yüz ile sahadayım

Uğurcan Çakır: Sezon başında tam konsantre olamıyordum ama şu an yüzde yüzle sahadayım. Biraz da formsuzdum.
Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 23:58Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2021 Salı 06:50
KaptanUğurcan Çakır, Beşiktaş derbisindeki performansıyla göz doldururken, sezon başında ve devre arasında kendisiyle ilgilenen ancak transferini gerçekleştirmeyen kulüplere de adeta nazire yaptı. 24 yaşındaki eldiven, "Önemli olan takımımızın kazanmasıydı. Çok güçlü bir takıma karşı oynadık. Önemli bir maçtı. Bireysel performansın önemi yok, 3 puan takıma yazılıyor" açıklamasını yaptı. Performansıyla ilgili konuşan Uğurcan, "Sezon başında tam konsantre olamıyordum ama şu an yüzde yüzle sahadayım. Her zaman elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyordum. Biraz da formsuzdum açıkçası. Hocamızla da çıkış yakaladık" dedi.