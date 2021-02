Süper Kupa Trabzonspor'un müzesinde

Trabzonspor, kazandığı Süper Kupa'yı müzesine kaldırdı.

Bordo mavililerin konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

"TFF Süper Kupası, Trabzonspor Şamil Ekinci Müzesi'ndeki yerini aldı.

Genel Sekreterimiz Ömer Sağıroğlu, Divan Kurulu Başkanımız Ali Sürmen, İstişare Kurulu Başkanvekilimiz Erol Tuna, İstişare Kurulu Genel Sekreterimiz Kenan Atalay, Sicil Kurulu Başkanımız Osman Çavuşoğlu, Disiplin Kurulu Başkanımız Haluk Raci Gençosmanoğlu, Arşiv ve Müze Kurulu Başkanımız Mehmet Salih Uzun ile kurul üyelerimizin katıldığı törende TFF Süper Kupası, müzemizdeki diğer kupaların yanında sergilenmeye başlandı.

Genel Sekreterimiz Sağıroğlu, "Trabzonspor, Trabzon'un en büyük markası. Bu markayı her zaman zirvede tutmak için yönetim kurulumuz ve camiamız büyük gayret gösteriyor. Tabii ki Trabzonsporumuz'u daha değerli hale getiren unsulardan birisi kupalar kazanmaktır, şampiyonluklar elde etmektir. İnşallah şampiyon olduğumuzda da buradaki kupalarımızın yanına bir şampiyonluk kupası ve daha nicelerini ekleriz. Trabzonspor var ise her zaman umut vardır, her zaman umut vardır. Yaklaşık 6 ayda müzemize iki kupa girdi. Maalesef şampiyonluğu son anda kaçırdık. Şampiyonluk kupasını da alsaydık Trabzonspor tarihinde dördüncü kez, bir sezonda 3 kupa kazanmış olacaktık. İnşallah o hedefimizi de yeniden gerçekleştiririz" dedi.

İstişare Kurulu Başkanvekilimiz Erol Tuna, "Trabzonsporumuz taraftarıyla, yönetimiyle, çalışanıyla, camiasıyla asla azla yetinmeyen bir kulüptür. Yarıştığı kulvarda ne kadar iddia varsa hepsine talip olan, ne kadar kupa varsa her zaman hepsini müzesine getirme gayretinde olan bir kulübüz. Bunları sağlayan da yönetimlerdir. Öncelikle yönetimimizi tebrik ediyorum. Bana eski asbaşkan, yönetici ve taraftar olarak bu gururu yaşattıkları için. Geçmişten bugüne bizlere bu mirası bırakanlardan ebediyete intikal edenlere Allah'tan rahmet diliyorum, sağ olanlara da uzun ömürler diliyorum. Ömer Bey'den bir ricam var… İki seferdir bu töreni yapıyoruz, bir şampiyonluk kupası da getirin bize. Siz olmasanız bile gelecek olan yönetim böyle bir başarı bıraksın bizlere. Bu kupalarda emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyorum" diye konuştu.

Divan Başkanımız Ali Sürmen de şunları söyledi: "İstişare Kurulu Başkanvekilimiz Sayın Erol Tuna'nın söylediklerine ve tüm dileklerine katılıyorum. Trabzonspor'da hiçbir zaman hedef bitmez. Bir sezonda bir kupa, iki kupa veya üç kupa. Ne kadar kupa varsa hepsini bu müzemizde görmek isteriz.""