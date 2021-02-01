Yunus Mallı bugün imzalıyor!

Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 22:29Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
Trabzonspor, Yunus Mallı'nın transferinde mutlu sona ulaştı. Yunus'un bugün Trabzonspor ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3.5 yıllık resmi sözleşme imzalayacağı bildirildi. Dün Şenol Güneş Stadı'nı gezen Mallı'nın transferi özel bir video ile duyurulacak. 28 yaşındaki 10 numaranın sezonun ikinci yarısı için 500 bin euro kazanacağı belirtiliyor. Trabzonspor'un Yunus ile 2.5 yıllık sözleşme imzalaması beklenen Yunus'un 29 numaralı formayı giyeceği de kaydedildi. Bu arada Wolfsburg'dan yılda 2 milyon 500 euro alan Mallı'nın gelecek sezon için de 1 milyon euro kazanmaya evet dediği belirtildi.