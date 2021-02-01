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Yeni transfer 'da ilk antrenmanına çıktı! İşte o görüntüler

Karadeniz ekibi, 'in 23. haftasında sahasında oynayacağı maçının hazırlıklarına moralli başladı. 'un yeni transferi , bordo-mavili takımla ilk antrenmanına çıktı. İşte o anlar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 16:20
Yeni transfer Yunus Mallı Trabzonspor'da ilk antrenmanına çıktı! İşte o görüntüler

Tesislerinde, Teknik Direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana maçında sakatlanan Abdulkadir Parmak katılmadı. 'un yeni transferi da yeni takımıyla ilk antrenmanına çıkarken, hazırlıklar iki grup halinde başladı.

Beşiktaş karşılaşmasında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular dinamik ısınma hareketlerinin ardından çalışma, mobilizasyon çalışmaları, 5'e 2 çalışması ve şut çalışması yaptı. Antrenman çift kale maçla son buldu.




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