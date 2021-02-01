Uğurcan Çakır kalesinde devleşti!

Trabzonspor’un 1 numarası dün akşam öyle kurtarışlar yaptı ki, 3 puanda kilit rol oynadı.
Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 01:02Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
Beşiktaş galibiyetinin kilit isimlerinden biri de kaleci Uğurcan'dı. Trabzonspor'un file bekçisi, özellikle ikinci yarıda öyle kurtarışlar yaptı ki, 3 puanda büyük pay sahibi oldu. 24 yaşındaki kaleci, siyahbeyazlıların hücum silahlarına karşı 7 kritik kurtarış yaptı. Bir gol yemesine rağmen çok net pozisyonlarda kalesini kapatan Uğurcan Çakır, dün gece sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasına girdi. Soyunma odasında takım arkadaşlarının tebrik ettiği Uğurcan için sosyal medyada da binlerce yorum vardı.