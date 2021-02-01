Haberler Trabzonspor Uğurcan Çakır kalesinde devleşti!

kalesinde devleşti!

’un 1 numarası dün akşam öyle kurtarışlar yaptı ki, 3 puanda kilit rol oynadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 01:02 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
Uğurcan Çakır kalesinde devleşti!
galibiyetinin kilit isimlerinden biri de kaleci 'dı. 'un file bekçisi, özellikle ikinci yarıda öyle kurtarışlar yaptı ki, 3 puanda büyük pay sahibi oldu. 24 yaşındaki kaleci, siyahbeyazlıların hücum silahlarına karşı 7 kritik kurtarış yaptı. Bir gol yemesine rağmen çok net pozisyonlarda kalesini kapatan , dün gece sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasına girdi. Soyunma odasında takım arkadaşlarının tebrik ettiği Uğurcan için sosyal medyada da binlerce yorum vardı.
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