Trabzonspor'un yıldızı Nwakaeme şovunu yaptı! Terminatör

Trabzonspor formasıyla 3. sezonuna giren Anthony Nwakaeme, Vodafone Park'ta dün akşamın tartışmasız öne çıkan adamıydı. Oyunda kaldığı 86 dakikada sahada basmadık yer bırakmadı, hücum organizasyonlarında kilit rol oynadı, takımının iki golünde de çok büyük payı vardı. Nijeryalı yıldız, Fırtına'nın İstanbul'daki galibiyetinin kahramanıydı. Sol kanattan geliştirdiği ataklarla takımının hücumlarında önemli rol oynayan 31 yaşındaki futbolcu, savunmaya da destek vermeyi ihmal etmedi.

90 DAKİKANIN YILDIZI

Maçın 44. dakikasında Montero'nun kendi kalesine attığı golde şutu çeken Nwakaeme, Vitor Hugo'nun galibiyeti getiren sayısında da müthiş işler yaptı. Rakip ceza sahasında iki oyuncuya rağmen şık çalımlarla önünü açan yıldız futbolcu, Hugo'ya, "Al da at" dercesine bir pas verdi. Karşılaşmaya damgasını vuran tecrübeli futbolcu, bitiş düdüğünün ardından da bir hayli mutluydu. Bu galibiyetin kendileri için çok önemli olduğunu kaydeden Nwakaeme, "Galibiyetlerin devamını getireceğiz" diye konuştu.