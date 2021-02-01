Haberler Trabzonspor Trabzonspor'un yıldızı Nwakaeme şovunu yaptı! Terminatör

'un yıldızı Nwakaeme şovunu yaptı! Terminatör

Sahada basmadık yer bırakmadı, savunmasına zor anlar yaşattı. 'un iki golünde payı vardı. İşte galibiyetin mimarı: Nwakaeme...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 00:53 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
Trabzonspor'un yıldızı Nwakaeme şovunu yaptı! Terminatör

formasıyla 3. sezonuna giren , 'ta dün akşamın tartışmasız öne çıkan adamıydı. Oyunda kaldığı 86 dakikada sahada basmadık yer bırakmadı, hücum organizasyonlarında kilit rol oynadı, takımının iki golünde de çok büyük payı vardı. Nijeryalı yıldız, 'nın 'daki galibiyetinin kahramanıydı. Sol kanattan geliştirdiği ataklarla takımının hücumlarında önemli rol oynayan 31 yaşındaki futbolcu, savunmaya da destek vermeyi ihmal etmedi.

90 DAKİKANIN YILDIZI

Maçın 44. dakikasında 'nun kendi kalesine attığı golde şutu çeken Nwakaeme, 'nun galibiyeti getiren sayısında da müthiş işler yaptı. Rakip ceza sahasında iki oyuncuya rağmen şık çalımlarla önünü açan yıldız futbolcu, 'ya, "Al da at" dercesine bir pas verdi. Karşılaşmaya damgasını vuran tecrübeli futbolcu, bitiş düdüğünün ardından da bir hayli mutluydu. Bu galibiyetin kendileri için çok önemli olduğunu kaydeden Nwakaeme, "Galibiyetlerin devamını getireceğiz" diye konuştu.

SON DAKİKA