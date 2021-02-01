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'dan ay-yıldızlı gönderme! vatanına hoş geldin

, yeni transferi ’yı hazırladığı özel bir video ile duyurdu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 01:53 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
Trabzonspor'dan ay-yıldızlı gönderme! Yunus Mallı vatanına hoş geldin

'un yeni transferi hazırlanan özel bir video ile duyuruldu. Bordomavili kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan tanıtımda oyuncu 'nın gölgesinde koridorlarına girip, 29 numaralı formayı giyiyor. Yunus Mallı tanıtım videosunda yaptığı açıklamada, "Ülkemin, Türkiyem'in formasını gururla giydim. Şimdi 'un formasını da büyük bir onurla giyeceğim" ifadelerini kullandı.

Bordo-mavili kulüpten alacağı ücretle ilgili yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Yunus Mallı ile opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 2,5+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; yarım sezon için 4 milyon 465 bin TL, gelecek iki sezon için 8 milyon 930 bin TL ve opsiyonun kullanılması durumunda ise 2023/24 futbol sezonu için 13.395.000.-TL garanti ücrete (TÜFE+ÜFE)/2 oranı uygulanarak ödeme yapılacaktır. Ayrıca, futbolcuya, 3(Üç) taksit halinde toplam 11.162.500.-TL imza ücreti ödenecektir. Futbolcunun Kulübümüzle olan sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe transfer olması halinde transfer gelirinin %20'si, futbolcuya ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %5'i ödenecektir."

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