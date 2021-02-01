Süper Hugo

Brezilyalı stoper, derbiye de damga vurdu. Kaşı açılan, rakibin hücum silahlarına göz açtırmayan Hugo, süper futbolunu galibiyet golüyle süsledi.
Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 00:54Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
Trabzonspor'ageldiğinden berisavunmasını gözlegörülür şekilde toparlayanVitor Hugo, Beşiktaşkarşısında da şovunuyaptı. 29 yaşındakiBrezilyalı stoper, Fırtına'da14'ü Süper Lig'deolmak üzere 16 maçtagörev aldı. 15 maçta dailk 11'de başlayan Hugo,14. haftada deplasmanda1-0 kazanılan Hataymaçında galibiyeti getirengolü atarak siftahyaptı. Derbide de Beşiktaş'ınhücumcularına kilitvuran, defansta basmadıkyer bırakmayan sambacı,Aboubakar'la girdiğihava topu mücadelesindekaşı da açıldı. Bunarağmen savaşçı ruhunuortaya koyan tecrübelisavunmacı, Nwakaeme'ninbaşrolde olduğuatakta ağları havalandırarakBeşiktaş'ı yıkan isimolmayı da başardı.