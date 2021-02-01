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Brezilyalı stoper, derbiye de damga vurdu. Kaşı açılan, rakibin hücum silahlarına göz açtırmayan Hugo, süper futbolunu galibiyet golüyle süsledi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 00:54 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
Süper Hugo
'a geldiğinden beri savunmasını gözle görülür şekilde toparlayan , karşısında da şovunu yaptı. 29 yaşındaki Brezilyalı stoper, 'da 14'ü 'de olmak üzere 16 maçta görev aldı. 15 maçta da ilk 11'de başlayan Hugo, 14. haftada deplasmanda 1-0 kazanılan maçında galibiyeti getiren golü atarak siftah yaptı. Derbide de Beşiktaş'ın hücumcularına kilit vuran, defansta basmadık yer bırakmayan sambacı, 'la girdiği hava topu mücadelesinde kaşı da açıldı. Buna rağmen savaşçı ruhunu ortaya koyan tecrübeli savunmacı, 'nin başrolde olduğu atakta ağları havalandırarak Beşiktaş'ı yıkan isim olmayı da başardı.
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