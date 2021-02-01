Haberler Trabzonspor Son dakika: Trabzonspor'da Trondsen'in lisansı yeniden aktif edildi

Son dakika: 'da Trondsen'in lisansı yeniden aktif edildi

Son dakika haberleri... Trabzonspor'da, sezon başında kadroya katılmasına rağmen yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Trondsen'in lisansının yeniden aktif edildiği ifade edildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 14:47
Son dakika: Trabzonspor'da Trondsen'in lisansı yeniden aktif edildi

'de son olarak 'ı derbi mücadelesinde 2-1 mağlup eden 'da flaş bir gelişme yaşandı. Ara transfer döneminde , ve gibi yıldız isimleri kadrosuna katan bordo-mavili ekip, sürpriz bir adım daha attı.

Sabah'ta yer alan habere göre Trabzonspor, Trondsen'in askıya alınan lisansını aktif etti. Oyuncu 15 Şubat'ta 'ye gelecek ve mart ayında sahalara dönecek. Sezon başında transfer edilen Norveçli orta saha yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle sezonun ilk devresinde forma giyememişti.

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