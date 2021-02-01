Son dakika: Trabzonspor'da Trondsen'in lisansı yeniden aktif edildi

Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'ı derbi mücadelesinde 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da flaş bir gelişme yaşandı. Ara transfer döneminde Yunus Mallı, Berat Özdemir ve Bakasetas gibi yıldız isimleri kadrosuna katan bordo-mavili ekip, sürpriz bir adım daha attı.

Sabah'ta yer alan habere göre Trabzonspor, Trondsen'in askıya alınan lisansını aktif etti. Oyuncu 15 Şubat'ta Türkiye'ye gelecek ve mart ayında sahalara dönecek. Sezon başında transfer edilen Norveçli orta saha yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle sezonun ilk devresinde forma giyememişti.