Haberler Trabzonspor Djaniny bu defa boş geçti

Djaniny bu defa boş geçti

Son haftalarda yakaladığı müthiş performans ve attığı gollerle 'u sırtlayan , derbisinde de aktif bir oyun sergiledi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 00:04 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
Djaniny bu defa boş geçti

Yeşil Burun Adalı golcü, hareketli oynayarak siyahbeyazlı ekibin stoperlerini bir sağa bir sola koşturdu. 'nin getirdiği toplarda gol aradı ancak büyük çabası gol getirmedi. 3 maç sonra boş geçti.

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