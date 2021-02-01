Yeşil Burun Adalı golcü, hareketli oynayarak siyahbeyazlı ekibin stoperlerini bir sağa bir sola koşturdu. Anthony Nwakaeme'nin getirdiği toplarda gol aradı ancak büyük çabası gol getirmedi. 3 maç sonra boş geçti.
Djaniny bu defa boş geçti
Son haftalarda yakaladığı müthiş performans ve attığı gollerle Trabzonspor'u sırtlayan Djaniny Semedo, Beşiktaş derbisinde de aktif bir oyun sergiledi.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 00:04 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 06:50