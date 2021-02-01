Deplasmanda şov yapıyor

Bordo-mavililer, Kartal'ı Vodafone Park'ta mağlup ederek son 5 dış saha maçının 4'ünü kazandı. Sadece Antalya ile berabere kalan Fırtına bu dönemde Hatayspor. Karagümrük, Gençlerbirliği ve Beşiktaş'ı yendi.

FLAVIO TAM BİR İSTİKRAR ABİDESİ

Büyük umutlarla geldiği Trabzonspor'da ilk 3 maçında 2 defa kırmızı kart gören Flavio beklenilen temposuna sonunda kavuştu. Konyaspor mücadelesinde attığı golle hava yakalayan Brezilyalı orta saha oyuncusu dün de Beşiktaş deplasmanında kusursuz bir futbol sergiledi. Savunmada tüm boşlukları kapattı.