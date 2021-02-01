Haberler Trabzonspor Deplasmanda şov yapıyor

Deplasmanda şov yapıyor

Trabzonspor, ile yakaladığı büyük çıkışı deplasmandaki galibiyetiyle taçlandırdı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 00:07 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
Deplasmanda şov yapıyor

Bordo-mavililer, Kartal'ı Vodafone Park'ta mağlup ederek son 5 dış saha maçının 4'ünü kazandı. Sadece ile berabere kalan Fırtına bu dönemde . Karagümrük, ve 'ı yendi.

FLAVIO TAM BİR İSTİKRAR ABİDESİ
Büyük umutlarla geldiği Trabzonspor'da ilk 3 maçında 2 defa kırmızı kart gören Flavio beklenilen temposuna sonunda kavuştu. mücadelesinde attığı golle hava yakalayan Brezilyalı orta saha oyuncusu dün de Beşiktaş deplasmanında kusursuz bir futbol sergiledi. Savunmada tüm boşlukları kapattı.

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