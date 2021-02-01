Haberler Trabzonspor Avcı ile şahlandı

Avcı ile şahlandı

’nun kendi kalesine ve ’nun golleri ile kazanan , Avcı ile 13 maçta 9. kez galip geldi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 00:47 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
Avcı ile şahlandı

Karadeniz devi, ezeli rakibi 'ı deplasmanda yenerek ligin rengini değiştirdi. ile müthiş bir çıkış yakayan ve liderliğe yükselen , 9 maç sonra mağlup oldu. 'ın golü ile geriye düşen , ve 'nun sayıları ile rakibini 2015'ten bu yana deplasmanda ilk kez yıkarak destan yazdı. 90 dakika heyecanın yaşandığı derbide ve muhteşem işlere imza attı.

12 BASAMAK YÜKSELDİ
Fırtına bu galibiyetle zirvenin kokunusu iyice aldı. Teknik direktör 'dan önce ligin ilk 8 haftalık bölümünde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 6 puan toplayarak 17. sırada yer alan Karadeniz ekibi, Avcı ile 13 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 30 puan toplayarak 21. hafta sonunda toplamda 36 puanla 5. sırada yer aldı. 12 basamak yükselen Fırtına, lider olan (45) ile puan farkını 9'a indirdi.
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Abdulkadir Parmak'ın sakatlanmasından sonra sahaya giren dün çok önemli işlere imza attı. Siyah-beyazlı kaleyi 4 kez yoklayan bordo-mavili futbolcu, rakibin önemli ataklarını kesti ve 5 ikili mücadalenin üçünü kazanmayı başardı.

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