Avcı ile şahlandı

Karadeniz devi, ezeli rakibi Beşiktaş'ı deplasmanda yenerek ligin rengini değiştirdi. Sergen Yalçın ile müthiş bir çıkış yakayan ve liderliğe yükselen Kartal, 9 maç sonra mağlup oldu. Aboubakar'ın golü ile geriye düşen Fırtına, Montero ve Vitor Hugo'nun sayıları ile rakibini 2015'ten bu yana deplasmanda ilk kez yıkarak destan yazdı. 90 dakika heyecanın yaşandığı derbide Nwakaeme ve Uğurcan muhteşem işlere imza attı.



12 BASAMAK YÜKSELDİ

Fırtına bu galibiyetle zirvenin kokunusu iyice aldı. Teknik direktör Abdullah Avcı'dan önce ligin ilk 8 haftalık bölümünde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 6 puan toplayarak 17. sırada yer alan Karadeniz ekibi, Avcı ile 13 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 30 puan toplayarak 21. hafta sonunda toplamda 36 puanla 5. sırada yer aldı. 12 basamak yükselen Fırtına, lider olan F.Bahçe (45) ile puan farkını 9'a indirdi.

Yunus Emre SEL



Abdulkadir Parmak'ın sakatlanmasından sonra sahaya giren Baker dün çok önemli işlere imza attı. Siyah-beyazlı kaleyi 4 kez yoklayan bordo-mavili futbolcu, rakibin önemli ataklarını kesti ve 5 ikili mücadalenin üçünü kazanmayı başardı.