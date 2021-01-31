Trabzonspor'dan Beşiktaş galibiyeti sonrası kasketli zafer pozu!

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Trabzonspor, galibiyet sonrası soyunma odasından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Bordo-mavili futbolcular ve teknik direktör Abdullah Avcı, kulübün efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı'yla özdeşleşen kasketle poz verdi. Bu kare bordo-mavililerin sosyal medya hesabından, "Bu duruşu unutmayın, kasketliler geri döndü" ifadeleriyle paylaşıldı.

İşte o paylaşım: