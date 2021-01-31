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'dan galibiyeti sonrası kasketli zafer pozu!

'in 22. haftasında 'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden 'dan maç sonu dikkat çeken bir paylaşım geldi. Bordo-mavili futbolcular ve teknik direktör , kulübün efsane teknik direktörü 'yla özdeşleşen kasketle poz verdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 21:48
Trabzonspor'dan Beşiktaş galibiyeti sonrası kasketli zafer pozu!

'in 22. haftasında 'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden , galibiyet sonrası soyunma odasından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Bordo-mavili futbolcular ve teknik direktör , kulübün efsane teknik direktörü 'yla özdeşleşen kasketle poz verdi. Bu kare bordo-mavililerin sosyal medya hesabından, "Bu duruşu unutmayın, kasketliler geri döndü" ifadeleriyle paylaşıldı.

İşte o paylaşım:

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