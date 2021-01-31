Haberler Trabzonspor Son dakika: Trabzonspor Yunus Mallı transferini resmen açıkladı! İşte sözleşme detayları

Son dakika: transferini resmen açıkladı! İşte sözleşme detayları

Son dakika haberi: , son olarak ekibi 'da forma giyen milli futbolcu 'yı kadrosuna kattığını sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla duyurdu. " evlat" başlığıyla yayınlanan videoda Yunus Mallı, "Ülkemin, Türkiyem’in formasını gururla giydim. Şimdi ’un formasını da büyük bir onurla giyeceğim.” ifadesini kullandı. Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, tecrübeli futbolcuyla 2.5 + 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 23:04 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 23:18
Son dakika: Trabzonspor Yunus Mallı transferini resmen açıkladı! İşte sözleşme detayları

, ekibi 'dan 'yı kadrosuna kattığını sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla duyurdu. " evlat" başlığıyla yayınlanan videoda Yunus Mallı, "Ülkemin, Türkiyem'in formasını gururla giydim. Şimdi 'un formasını da büyük bir onurla giyeceğim." ifadesini kullandı.

İşte o paylaşım:

TRANSFERİN MALİYETİ DE AÇIKLANDI!

Trabzonspor, Yunus Mallı transferinin maliyetini de KAP'a bildirdi.

İşte o açıklama:

Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Yunus Mallı ile opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 2,5+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

2020/21 futbol sezonu için 4.465.000.-TL garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için 8.930.000.-TL garanti ücret,

2022/23 futbol sezonu için 8.930.000.-TL garanti ücret,

Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2023/24 futbol sezonu için 13.395.000.-TL garanti ücrete (TÜFE+ÜFE)/2 oranı uygulanarak ödeme yapılacaktır.

Ayrıca, futbolcuya, 3(Üç) taksit halinde toplam 11.162.500.-TL imza ücreti ödenecektir.

Futbolcunun Kulübümüzle olan sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe transfer olması halinde transfer gelirinin %20'si, futbolcuya ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %5'i ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

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