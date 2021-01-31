Son dakika: Trabzonspor Yunus Mallı transferini resmen açıkladı! İşte sözleşme detayları

Trabzonspor, Almanya Bundesliga ekibi Wolfsburg'dan Yunus Mallı'yı kadrosuna kattığını sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla duyurdu. "Hoş geldin evlat" başlığıyla yayınlanan videoda Yunus Mallı, "Ülkemin, Türkiyem'in formasını gururla giydim. Şimdi Trabzonsporumuz'un formasını da büyük bir onurla giyeceğim." ifadesini kullandı.

İşte o paylaşım:

🇹🇷 Hoş geldin EVLAT 🇹🇷



"Ülkemin, Türkiyem'in formasını gururla giydim. Şimdi Trabzonsporumuz'un formasını da büyük bir onurla giyeceğim."@yunusmalli10 pic.twitter.com/JCwb4j3wSF — Trabzonspor (@Trabzonspor) January 31, 2021

TRANSFERİN MALİYETİ DE AÇIKLANDI!

Trabzonspor, Yunus Mallı transferinin maliyetini de KAP'a bildirdi.

İşte o açıklama:

Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Yunus Mallı ile opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 2,5+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

2020/21 futbol sezonu için 4.465.000.-TL garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için 8.930.000.-TL garanti ücret,

2022/23 futbol sezonu için 8.930.000.-TL garanti ücret,

Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2023/24 futbol sezonu için 13.395.000.-TL garanti ücrete (TÜFE+ÜFE)/2 oranı uygulanarak ödeme yapılacaktır.

Ayrıca, futbolcuya, 3(Üç) taksit halinde toplam 11.162.500.-TL imza ücreti ödenecektir.

Futbolcunun Kulübümüzle olan sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe transfer olması halinde transfer gelirinin %20'si, futbolcuya ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %5'i ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.