Beşiktaş - Trabzonspor maçının ardından Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş'a karşı 2-1 kazandıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maç sonu soyunma odasında tüm takımın kasketle poz vermesi üzerine Avcı, "Kasketi çok seviyorum. Özel bir yer var. Orada yaptırıyorum. Ahmet Suat Özyazıcı eşofman üstüne kasket takmış. Çok hoşuma gitti. Şehirde böyle bir şey başladı. Keyifli güzel. Ülkemizin kültüründe var. Bu çok güzel. Onun için güzel. Kazanınca hep güzel." ifadelerini kullandı.

"UĞURCAN ÇOK İYİ DURDU"

Maçı değerlendiren Avcı, "Üçüncü maç, sekizinci gün. Özellikle Ankara Gençlerbirliği deplasmanı, kupa finali ligin en yetenekli takımı Başakşehir ile, ligin en iyi en hücumcu takımı Beşiktaş'a karşı. Beraber oynayıp kazanarak çıkmak önemliydi. Her an gol atabilecek bir rakip. Golü de öyle yedik. Kazanacak hamleler yapmak çok önemli. Çabuk kayıp yaparsan bu kayıplar sana döner. Genelde böyle oldu. Rakip iyi bir takım. Pozisyonlara da girdi. Uğurcan kalede çok iyi durdu. 3 gün evvel bir kupa maçı kazandık." dedi.

"BU GALİBİYET ŞEHRİMİZE ARMAĞAN OLSUN"

Avcı, "Beşiktaş'tan ayrılışımın 367. günü. Bugüne kısmet oldu. Hayat içinde beraberlikler ayrılıklar var. Tarihine, Şeref'ine Hakkı'na, Seba'sıyla tanıştım. Trabzonspor'da da aynı duyguları yaşıyorum. Şehrimize, Trabzon'a armağan olsun. Hissettiklerini çok net görüyorum. Tribünler açılınca onlarla buluşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam, "İyi bir takımım var, daha iyi yapmaya başlıyorum. Oyuncularda bu kaygı var. Abdülkadir Parmak bu toprağın oyuncusu. Sorumluluk aldı. Ben istersen perşembe oyna demiştim. Belki oynamasaydı kazanamazdık." diyerek sözlerini sürdürdü.

"1-2 TRANSFER DAHA OLACAK"

Transferle ilgili gelen soruya Trabzonspor'un hocası, "24 saatten biraz daha fazla vakit var. 1-2 oyuncuyla ilgili son dakika çalışmaları var. Nokta işler yaptık şu ana kadar. Başkana ve yönetime çok teşekkürler. Berat, Bakasetas, Yunus. 1-2 tane daha istediğim oyuncular var. Buradan çıkınca onun çalışmaları var. İyi bir takımı, çok daha iyi bir takım yapmaya çalışıyoruz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.