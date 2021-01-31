Bakasetas operasyonu!

Karadeniz temsilcisi ara transferin son dönemini bir hayli hareketli geçiriyor. Bordomavililer, Anastasios Bakasetas için müthiş bir operasyon yürüttü. Alanyaspor ile yapılan kıran kırana pazarlıkların ardından Yunan yıldız için anlaşma sağlandı. Trabzonspor bununla kalmadı, 27 yaşındaki hücum oyuncusunu Beşiktaş derbi mücadelesi kadrosuna yetiştirebilmek için de yoğun çaba harcadı. İki kulüp arasındaki pazarlıkların uzaması sebebi ile Karadeniz ekibi yönetim kurulu kara alarak Türkiye Futbol Federasyonu'nda özel talepte bulundu. Bu andan itibaren müthiş bir tempoda transfer harekatı sürdürüldü.

ÇOK YOĞUN SAATLER YAŞANDI

Bordo-mavili yönetim, Antalya, Trabzon ve TFF Genel Merkezi'nden özel izin aldı. Pandemi sebebiyle yasak olmasına rağmen gerekli izinler alınarak Antalya TFF Bölge Müdürlüğü yetkilileri lisans işlemlerinin yürümesi için gece 00.00'da binaya gitti. Orada oyuncunun Alanyaspor'dan resmi çıkış belgeleri hazırlandı. Bunlar Trabzon'da da açık tutulan TFF Bölge Müdürlüğü'ne gönderildi. Kulüp yetkilileri de bu süre içinde tesislerde hummalı bir çalışma içine girdi. Islak imza gerektiği için başkan Ahmet Ağaoğlu sabah erken saatlerde başlattığı görüşmeler için gece geç saatte Alanya'ya gitti ve işi bitirmeyi başardı.

ABDULLAH AVCI: KADROYA ALACAĞIM

Yönetim Kurulunun Anastasios Bakasetas'ın transferi için bu kadar yoğun bir çaba göstermesindeki ana nedenlerden biri de teknik direktör Abdullah Avcı oldu. Usta çalıştırıcı "Lisansı yetişirse onu Beşiktaş maçı kadrosuna alacağım" demesi üzerine hem Alanyaspor ile pazarlıklar yoğunlaştı hem de resmi belgelerin çıkarılması için TFF ile görüşmeler hızlandı.

GİDİŞATA GÖRE OYNAYABİLİR

Abdullah Avcı'nın isteği sonrası müthiş bir çaba sarf eden Trabzonspor yönetimi, Anastasios Bakasetas'ın transferini noktalamıştı. Usta çalıştırıcı, Yunan yıldızı geniş maç kadrosuna dahil edecek. Karşılaşmanın gidişatına göre oyuna almayı planlıyor.

SERBEST KALMA BEDELİ: 12 MiLYON EURO

Trabzonspor, Anastasios Bakasetas'ın serbest kalma bedeleni de belirledi. Karadeniz devi, yeni yıldızı için tam 12 milyon euro'luk bir değer biçti.

SİRTAKİYLE GELDİ İDMANA ÇIKTI

Anastasios Bakasetas'ın transferi eğlenceli bir kısa video ile duyuruldu. 27 yaşındaki yıldız Yunan ezgileri eşliğinde sirtaki yaptı. Dün takımla birlikte ilk idmanını da gerçekleştirdi.