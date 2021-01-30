Trabzonspor'da Danny Rose tamam

Karadeniz temsilcisinde Avcı’nın 30 yaşındaki sol beke onay verdiği kaydedildi. İngiliz yıldızın işinin imzaya kaldığı öğrenildi.
Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 20:57Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Transferde tam gaz giden bordomavililer sol kanadı için Tottenham'dan Danny Rose'u düşünüyordu. Teknik direktör Abdullah Avcı Marlon'un durumuna göre karar verecekti. Brezilyalı oyuncunun takviyeye ihtiyaç duyduğu ortaya çıkıca deneyimli çalıştırıcının, Rose'nun transferine onay verdiği kaydedildi. Bunun üzerine yönetim, daha önce prensip anlaşmasına verdiği 30 yaşındaki oyuncunun transferi için görüşmelerini sıklaştırdı. Trabzonspor, bu transfer için Tottenham'a bonservis bedeli ödemeyeceği için oyuncuya yaptığı ilk teklifi yükseltmişti.