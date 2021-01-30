Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Danny Rose tamam

'da tamam

temsilcisinde Avcı’nın 30 yaşındaki sol beke onay verdiği kaydedildi. İngiliz yıldızın işinin imzaya kaldığı öğrenildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 20:57 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Trabzonspor'da Danny Rose tamam
Transferde tam gaz giden bordomavililer sol kanadı için 'dan 'u düşünüyordu. Teknik direktör Marlon'un durumuna göre karar verecekti. Brezilyalı oyuncunun takviyeye ihtiyaç duyduğu ortaya çıkıca deneyimli çalıştırıcının, Rose'nun transferine onay verdiği kaydedildi. Bunun üzerine yönetim, daha önce prensip anlaşmasına verdiği 30 yaşındaki oyuncunun transferi için görüşmelerini sıklaştırdı. , bu transfer için Tottenham'a bonservis bedeli ödemeyeceği için oyuncuya yaptığı ilk teklifi yükseltmişti.
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