Haberler Trabzonspor Son dakika: Trabzonspor'un Beşiktaş kamp kadrosu belli oldu! Bakasetas...

Son dakika: 'un kamp kadrosu belli oldu! ...

, ligin 22. haftasında oynayacağı derbisinin kamp kadrosunu açıkladı. Bordo mavililer, Beşiktaş derbisine yeni transfer 'ı da götürüyor. İşte o liste...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 16:26 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 16:46
Son dakika: Trabzonspor'un Beşiktaş kamp kadrosu belli oldu! Bakasetas...

, Süper Lig'in 22'nci haftasında yarın deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Takıma bugün katılan yeni transfer Anastasios da antrenmanda yer aldı.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 13.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlandı. Trabzonspor ile bugün 3.5 yıllık anlaşma sağlayan ve takıma katılan orta saha oyuncusu Bakasetas da, bordo-mavililerde ilk antrenmanına çıktı.

YENİ TRANSFER KAFİLEDE

Bu arada Trabzonspor'un Beşiktaş maçı kafilesinde yeni transfer Bakasetas da yer aldı. Bordo-mavililerde, Bakasetas'ın yanı sıra, Uğurcan, Erce, Arda, Hosseini, Hugo, Edgar Ie, Hüseyin, Atakan, Serkan, Faruk Can, Marlon, Hakan, Baker, Berat, Flavio, Abdulkadir Parmak, Yusuf, Nwakaeme, Safa, Ekuban, Djaniny ve Afobe olmak üzere toplam 23 oyuncu kafilede bulunuyor.

Trabzonspor, yarın saat 19.00'de Vodafone Park'ta Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

SON DAKİKA