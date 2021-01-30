Haberler Trabzonspor Son dakika: Trabzonspor Bakasetas'ı resmen duyurdu!

Son dakika: Bakasetas'ı resmen duyurdu!

Son dakika transfer haberleri | 'de zirvenin iddialı takımlarından , kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bordo-mavililer gece yarısı operasyonuyla Bakasetas ve 'yı kadrosuna katmıştı. Fırtına, Yunan yıldızın transferini resmen duyurdu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 14:47 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 15:12
Son dakika: Trabzonspor Bakasetas'ı resmen duyurdu!

'de zirvenin iddialı takımlarından , kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bordo-mavililer gece yarısı operasyonuyla Bakasetas ve 'yı kadrosuna katmıştı. Fırtına, Yunan yıldızın transferini resmen duyurdu.

İşte Trabzonspor'un Bakasetas paylaşımı;

'a hoş geldin Bakasetas



KAP BİLDİRİMİ DE GELDİ!

Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde;

Profesyonel futbolcu ile 3,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

2020/21 futbol sezonu için 600.000.-EUR garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için 1.250.000.-EUR garanti ücret,

2022/23 futbol sezonu için 1.250.000.-EUR garanti ücret,

2023/24 futbol sezonu için 1.250.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Futbolcunun, Kulübümüzle olan sözleşmesi devam ederken 12.000.000.-EUR karşılığında serbest kalma hakkı bulunmaktadır.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %5'i ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Anastasios Bakasetas'ın kulübümüze transferi konusunda, ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Alanyaspor Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 2(İki) taksit halinde toplam 3.000.000.-EUR ödenecektir.

SON DAKİKA