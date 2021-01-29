Haberler Trabzonspor Abdullah Avcı'dan Yunus Mallı'ya çağrı: Bize katıl yıldız ol

'dan 'ya çağrı: Bize katıl yıldız ol

ile görüşmeler sürüyor. Teknik direktör ’nın da gurbetçi oyuncu ile görüşüp ’a davet ettiği öğrenildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 20:41 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 06:50
Abdullah Avcı'dan Yunus Mallı'ya çağrı: Bize katıl yıldız ol

Transferde son günlere girilir iken , için girişimlerini sıkılaştırdı.

Abdullah Avcı'dan Yunus Mallı'ya çağrı: Bize katıl yıldız ol

Orta sahada hücuma yönelik oyuncu konusunda eksiklik yaşayan bordo-mavililer bu sorunu gurbetçi yıldızla çözmek istiyor.

Abdullah Avcı'dan Yunus Mallı'ya çağrı: Bize katıl yıldız ol

28 yaşındaki futbolcu ile pazarlıklar devam ederken, teknik direktör da ikna için devreye girdi.

Abdullah Avcı'dan Yunus Mallı'ya çağrı: Bize katıl yıldız ol

Avcı'nın Yunus'la bir telefon görüşmesi yaparak takıma davet ettiği ve kendisiyle ilgili planlarını anlattığı öğrenildi.

Abdullah Avcı'dan Yunus Mallı'ya çağrı: Bize katıl yıldız ol

Tecrübeli hoca, Yunus'u Ekuban ve Abdülkadir Ömür'ün yanına katarak hücum aksiyonlarını zenginleştirmeyi hedefliyor.

Abdullah Avcı'dan Yunus Mallı'ya çağrı: Bize katıl yıldız ol

Yönetimin, Galatasaray'ın da radarında olan Mallı'ya bonuslarla birlikte 1 milyon euro önerdiği, rakamın biraz daha yukarı çekilebileceği de gelen haberler arasında...

Abdullah Avcı'dan Yunus Mallı'ya çağrı: Bize katıl yıldız ol

Bundesliga'da bu sezon sadece 1 maçta şans bulan , kariyerinde ise bu arenada 211 kez sahaya çıktı; 36 gol+26 asiste imza attı.

Abdullah Avcı'dan Yunus Mallı'ya çağrı: Bize katıl yıldız ol

Mainz 05, Union Berlin, Wolsfburg ve M'Gladbach takımlarında oynayan Mallı, on numara pozisyonu ile kanatlarda görev yapıyor.

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