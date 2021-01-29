Abdullah Avcı'dan Yunus Mallı'ya çağrı: Bize katıl yıldız ol

Avcı'nın Yunus'la bir telefon görüşmesi yaparak takıma davet ettiği ve kendisiyle ilgili planlarını anlattığı öğrenildi.

Yönetimin, Galatasaray'ın da radarında olan Mallı'ya bonuslarla birlikte 1 milyon euro önerdiği, rakamın biraz daha yukarı çekilebileceği de gelen haberler arasında...