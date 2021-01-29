Abdullah Avcı'dan Yunus Mallı'ya çağrı: Bize katıl yıldız ol

Transferde son günlere girilir iken Trabzonspor, Yunus Mallı için girişimlerini sıkılaştırdı.
Transferde son günlere girilir iken Trabzonspor, Yunus Mallı için girişimlerini sıkılaştırdı.
Orta sahada hücuma yönelik oyuncu konusunda eksiklik yaşayan bordo-mavililer bu sorunu gurbetçi yıldızla çözmek istiyor.
28 yaşındaki futbolcu ile pazarlıklar devam ederken, teknik direktör Abdullah Avcı da ikna için devreye girdi.
Avcı'nın Yunus'la bir telefon görüşmesi yaparak takıma davet ettiği ve kendisiyle ilgili planlarını anlattığı öğrenildi.
Tecrübeli hoca, Yunus'u Ekuban ve Abdülkadir Ömür'ün yanına katarak hücum aksiyonlarını zenginleştirmeyi hedefliyor.
Yönetimin, Galatasaray'ın da radarında olan Mallı'ya bonuslarla birlikte 1 milyon euro önerdiği, rakamın biraz daha yukarı çekilebileceği de gelen haberler arasında...
Bundesliga'da bu sezon sadece 1 maçta şans bulan Yunus Mallı, kariyerinde ise bu arenada 211 kez sahaya çıktı; 36 gol+26 asiste imza attı.
Mainz 05, Union Berlin, Wolsfburg ve M'Gladbach takımlarında oynayan Mallı, on numara pozisyonu ile kanatlarda görev yapıyor.