Trabzonspor son yıllardaki en parlak dönemini yaşıyor! 'Tsunami'

Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek Süper Kupa'yı müzesine götüren Trabzonspor'da yüzler gülüyor. Şampiyonluğu geçen sezon son haftalarda kaptıran bordomavili takım, Ziraat Türkiye Kupası'nın ardından Süper Kupa'yı da kazanarak tarih yazdı. Son yıllardaki en parlak dönemini yaşayan Fırtına'da 8 Nisan 2018 tarihinde göreve gelen başkan Ahmet Ağaoğlu, 3 yıla 2 kupa ve bir lig ikinciliği sığdırdı. Ağaoğlu böylece 2008-2013 arasındaki Sadri Şener devrinden sonraki en başarılı başkan oldu.

AVCI İLE ŞAHA KALKTI

Teknik direktör Abdullah Avcı da Süper Kupa'nın kazanılmasında önemli rol oynadı. Eddie Newton ile yolların ayrılmasının ardından 9'uncu haftada göreve getirilen Avcı takımı adeta uçuşa geçirdi. Tecrübeli hoca ligde 12 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 2.25'lik puan ortalaması yakaladı. Süper Lig'de görevine devam eden teknik adamlar arasında 2.25'lik ortalama ile şu anda en yüksek puan ortalamasına sahip çalıştırıcı olan Abdullah Avcı, Süper Kupa'yı da kazanarak başarısını taçlandırdı.

KUPALARIN EFENDİSİ

Yerel basın, kupa zaferini manşetlerine taşıdı. Hakemlere ise tepki vardı. Günebakış gazetesi, "Kupa fatihi Trabzon", "Başakşehir'i tokatladık, Süper Kupa'yı müzemize getirdik" derken, Karadeniz, "Kupa avı başladı, söke söke şampiyon", Taka, "Trabzonspor, Başakşehir ve hakemler karşısında Süper Kupa'yı söke söke aldı", Sonnokta, "Kupaların efendisi", Kuzey Ekspres, "Kupa, hak edenin müzesine geliyor" başlıklarını kullandı.

PARMAK'A DESTEK

Süper Kupa töreni sırasında Başkan Ahmet Ağaoğlu ile teknik direktör Abdullah Avcı kupa ile poz verirken, kupayı gelip ellerinden alan Abdulkadir Parmak'ın bu anı sosyal medyada paylaşması büyük ilgi gördü. Başarılı futbolcuya bu davranışı nedeniyle destek mesajları yağarken, Abdulkadir Parmak bu hareketi ortamı neşelendirmek için yaptığını söyledi.