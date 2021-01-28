Uğurcan Çakır Süper Kupa’yı taraftara armağan etti

Trabzonspor Kaptanı Uğurcan, Başakşehir'i yenip Süper Kupa'yı kazandıkları için çok mutlu olduklarını söylerken, Olimpiyat Stadı'nın uğuruna vurgu yaptı. Olimpiyat Stadı'nda 4. Kez kupa kaldırdıklarını belirtip, çok mutlu olduklarını ifade eden Çakır, "Olimpiyat Stadı bize uğurlu geliyor. Mutluyuz, taraftarımıza armağan olsun" diye konuştu.

SIRADA BEŞİKTAŞ

Başakşehir maçını geride bıraktıklarının altını da çizen genç kaleci, Pazar günü Beşiktaş karşısında oynayacakları derbiyi işaret etti. Uğurcan Çakır, "Bu maçı geride bıraktık, bugün sevineceğiz. Beşiktaş maçına en iyi şekilde hazırlanıp, ligde de iyi devam etmek istiyoruz. Şimdi Beşiktaş maçını düşünme zamanı" dedi. Trabzonspor, Beşiktaş ile Pazar günü Vodafone Park'ta karşılaşacak.

KAPTAN TEBRİK ETTİ

Trabzonspor'dan teşekkür plaketiyle ayrılan eski kaptan Pereira, Süper Kupa'yı kazanan takımı kutladı. Sosyal medya hesabından Trabzonspor'un sevinç fotoğrafını paylaşan Portekizli futbolcu, "Tebrikler takım. Teşekkürler herkese kupa Trabzon'a geldi" dedi.