Haberler Trabzonspor Uğurcan Çakır Süper Kupa’yı taraftara armağan etti

Uğurcan Çakır ’yı taraftara armağan etti

“Olimpiyat Stadı bize uğurlu geliyor. Çok mutluyuz, taraftarımıza armağan olsun. Şimdi maçını düşünme zamanı. Derbiden de galibiyetle ayrılmak istiyoruz”

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 00:50 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 06:50
Uğurcan Çakır Süper Kupa’yı taraftara armağan etti

Kaptanı Uğurcan, 'i yenip 'yı kazandıkları için çok mutlu olduklarını söylerken, Olimpiyat Stadı'nın uğuruna vurgu yaptı. Olimpiyat Stadı'nda 4. Kez kupa kaldırdıklarını belirtip, çok mutlu olduklarını ifade eden Çakır, "Olimpiyat Stadı bize uğurlu geliyor. Mutluyuz, taraftarımıza armağan olsun" diye konuştu.

SIRADA BEŞİKTAŞ

Başakşehir maçını geride bıraktıklarının altını da çizen genç kaleci, Pazar günü karşısında oynayacakları derbiyi işaret etti. Uğurcan Çakır, "Bu maçı geride bıraktık, bugün sevineceğiz. Beşiktaş maçına en iyi şekilde hazırlanıp, ligde de iyi devam etmek istiyoruz. Şimdi Beşiktaş maçını düşünme zamanı" dedi. Trabzonspor, Beşiktaş ile Pazar günü 'ta karşılaşacak.

KAPTAN TEBRİK ETTİ

Trabzonspor'dan teşekkür plaketiyle ayrılan eski kaptan Pereira, Süper Kupa'yı kazanan takımı kutladı. Sosyal medya hesabından Trabzonspor'un sevinç fotoğrafını paylaşan Portekizli futbolcu, "Tebrikler takım. Teşekkürler herkese kupa Trabzon'a geldi" dedi.

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