Oyuncu bazında her şey bitmişti, Trabzonspor bir pazarlığa girecekti ama oradan zor dönülürdü. Verilen rakam 20 milyon Euro'ya yakındı, Trabzonspor bunu yukarı çekecekti. Bu transfer Chelsea'nın scout ekibinin transferiydi."

TRANSFER ASKIYA ALINDI Ancak oyuncunun Konyaspor maçında ayağının kırılması nedeniyle bu transfer şu anlık askıya alındı.