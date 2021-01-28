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'un yıldızı Abdülkadir Ömür için rekor teklif!

'un maçında sağ ayak bileği kırılan Abdülkadir Ömür ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. 3 ay sahalardan uzak kalacak olan mlli futbolcu için devinin devrede olduğu ve bu transferin sakatlığın ardından gerçekleşmediği iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberi...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 18:18
Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür için flaş teklif!

'un İttifak Holding ile oynadığı maçta sakatlanan ve sağ ayak bileğinde kırık oluşan Abdülkadir Ömür'den kötü haber gelmişti.

Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür için flaş teklif!

Bordo-mavililerin milli yıldızının 3 ay sahalardan uzak kalacağı duyurulmuştu.

Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür için flaş teklif!

Bu sakatlığın ardından Abdülkadir Ömür ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı...

Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür için flaş teklif!

CHELSEA'YE TRANSFER OLACAKTI

TRT Spor'dan Barış Yurduseven'in haberine göre; bordo-mavili takımın başarılı oyuncusu Abdülkadir Ömür'ün sakatlanmasaydı, İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Cheslea'ye transfer olacağı belirtildi.

Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür için flaş teklif!

Haberde, İngiliz ekibinin Abdülkadir Ömür'ü 1 hafta içinde kadrosuna katacağı ve 20 milyon Euro üzerinden bir rakam ödeyeceği de ifade edildi.

Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür için flaş teklif!

Barış Yurduseven'in açıklamaları şu şekilde:

"Abdülkadir Ömür sakatlanmasaydı, Chelsea'den gelen çok önemli bir teklif vardı ve anlaşma hemen hemen sağlanmıştı.1 hafta içerisinde Chelsea'ye imzayı atıyordu.

Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür için flaş teklif!

Oyuncu bazında her şey bitmişti, bir pazarlığa girecekti ama oradan zor dönülürdü. Verilen rakam 20 milyon Euro'ya yakındı, Trabzonspor bunu yukarı çekecekti. Bu transfer Chelsea'nın scout ekibinin transferiydi."

Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür için flaş teklif!

TRANSFER ASKIYA ALINDI

Ancak oyuncunun maçında ayağının kırılması nedeniyle bu transfer şu anlık askıya alındı.

Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür için flaş teklif!

Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2022 yılına kadar devam eden 21 yaşındaki oyuncu; bu sezon forma giydiği 16 maçta 1 gol ve 3 asist kaydetti.

Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür için flaş teklif!

Bilindiği üzere Abdülkadir Ömür geçen sezon da ciddi bir menisküs sakatlığı geçirmiş ve uzun bir süre sahalardan uzak kalmıştı.

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