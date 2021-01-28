Trabzonspor'un İttifak Holding Konyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan ve sağ ayak bileğinde kırık oluşan Abdülkadir Ömür'den kötü haber gelmişti.
Trabzonspor'un İttifak Holding Konyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan ve sağ ayak bileğinde kırık oluşan Abdülkadir Ömür'den kötü haber gelmişti.
Bordo-mavililerin milli yıldızının 3 ay sahalardan uzak kalacağı duyurulmuştu.
Bu sakatlığın ardından Abdülkadir Ömür ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı...
CHELSEA'YE TRANSFER OLACAKTI
TRT Spor'dan Barış Yurduseven'in haberine göre; bordo-mavili takımın başarılı oyuncusu Abdülkadir Ömür'ün sakatlanmasaydı, İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Cheslea'ye transfer olacağı belirtildi.
Haberde, İngiliz ekibinin Abdülkadir Ömür'ü 1 hafta içinde kadrosuna katacağı ve 20 milyon Euro üzerinden bir rakam ödeyeceği de ifade edildi.
Barış Yurduseven'in açıklamaları şu şekilde:
"Abdülkadir Ömür sakatlanmasaydı, Chelsea'den gelen çok önemli bir teklif vardı ve anlaşma hemen hemen sağlanmıştı.1 hafta içerisinde Chelsea'ye imzayı atıyordu.
Oyuncu bazında her şey bitmişti, Trabzonspor bir pazarlığa girecekti ama oradan zor dönülürdü. Verilen rakam 20 milyon Euro'ya yakındı, Trabzonspor bunu yukarı çekecekti. Bu transfer Chelsea'nın scout ekibinin transferiydi."
TRANSFER ASKIYA ALINDI
Ancak oyuncunun Konyaspor maçında ayağının kırılması nedeniyle bu transfer şu anlık askıya alındı.
Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2022 yılına kadar devam eden 21 yaşındaki oyuncu; bu sezon forma giydiği 16 maçta 1 gol ve 3 asist kaydetti.
Bilindiği üzere Abdülkadir Ömür geçen sezon da ciddi bir menisküs sakatlığı geçirmiş ve uzun bir süre sahalardan uzak kalmıştı.