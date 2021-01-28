Trabzon şehrine armağan olsun!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, A Spor'da röportaja başlayacağı sırada koltuk değnekleriyle Abdülkadir Ömür yanına geldi. Ömür hocasına övgü yağdırırken, "Gerçekten inanılmaz çok mutluyuz. Hocamız geldiğinden beri bize sevgi ve saygı aşıladı. Onu çok seviyoruz ona çok değer veriyoruz. Umarım hocamız Trabzonspor'da çok şampiyonluk görür. Buradan herkesin çok sevdiğini söylemek istiyoruz" diye konuştu. Abdullah Avcı, öğrencisine söylediklerinden dolayı teşekkür ederken Özkan Sümer'den bahsetti.

KASKET TAKTIM

Avcı, "Güzel bir maç oldu. Kazandığımız için çok mutluyuz. Bu sevginin sorumluluğunu biliyoruz. Trabzon şehrine armağan ediyoruz. Camiaya hayırlı olsun. Oyun olarak üstündük. Kazanmayı hak ettik. İvmeyi devam ettiriyoruz. Formdayız. Kazanmayı sürdüreceğiz. Kulübün müzesini gezerken kupaları gördüm, çalışanları gördüm. Özkan Sümer'in kazandığı kupayla kasketli fotoğrafı var. Ben de o yüzden kasket taktım. Üç gün sonra maçımız var. Yarış devam ediyor" diye konuştu.

UĞURLU STAT!

Trabzonspor, Olimpiyat Stadı'nda 4 finalde 4 kupa kazandı. 2004'te G.Birliği'ni 4-0'la yenip Türkiye Kupası alındı. 2010'da Bursaspor 3-0 mağlup edildi ve Süper Kupa alındı. 2020'de Alanya 2-0 devrildi ve Türkiye Kupası kazanıldı. Son kupa ise dün alındı.