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zafer yemini etti! Hedef

Büyük finale sadece 1 gün kaldı. Kupayı kazanan , lig şampiyonu ile oynayacağı maç öncesi hırslı. Bordo-mavililer zafer yemini etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 22:25 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2021 Salı 06:50
Trabzonspor zafer yemini etti! Hedef Süper Kupa

'de 'ni deplasmanda mağlup ederek moral bulan dört gözle mücadelesini bekliyor. Kupayı kazanan Trabzonspor ile lig şampiyonu Başakşehir'i karşı karşıya getirecek maç öncesi bordo- mavili cephede büyük hırs var. da takımdaki bu güçlü enerjiyi sahada görmek istiyor. Deneyimli çalıştırıcı her idman öncesi yaptığı motivasyon konuşmalarıyla öğrencilerinin hırsını aktif tutuyor. Bordo-mavili futbolcular da kupa zaferlerini ile taçlandırmak istiyor.

UĞURCAN'DAN MORAL
Bordo-mavili ekibin başarılı kalecisi da takım arkadaşlarıyla motivasyon konuşmaları yapıyor .24 yaşındaki eldiven "Bu maçları oynamak hepimizin kariyeri için çok önemli. Müzeye bir kupa daha ekleme şansımız var. 90 dakika, uzatma veya penaltılar, hiç pes etmeden sonuna kadar savaşacağız" ifadelerini kullandı. Trabzonspor'un yabancı yıldızları da kariyerlerinin bu döneminde Süper Kupa zaferini tatmak istiyor. Başta ve olmak üzere tüm takım zafere inanıyor.

DERBİYİ UNUTUN
Abdullah Avcı öğrencileriyle yaptığı toplantıda hafta sonu ile oynanacak derbi maçını unutmalarını söyledi. Usta çalıştırıcı "Şu anda Trabzonspor'un müzesine bir kupa daha getirmeye çok yakınsınız. Aklınızda sadece Başakşehir maçı olsun" sözleriyle onları uyardı.

BÜYÜK FİNAL A SPOR'DA!
Milyonların kilitleneceği Başakşehir ile Trabzonspor arasındaki Süper Kupa finali 'nda oynanacak. Dev randevu 20.45'ten itibaren ekranlarından naklen yayınlanacak. Ayrıca karşılaşma öncesinde ve sonrasındaki tüm gelişmeler ve yorumlar da A SPOR'da .

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