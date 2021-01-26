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Son dakika transfer haberi: Kulüp hakkında bilgi topluyor! Rose’da sona doğru

Son dakika transfer haberi... ’dan istediği teklifleri alamayan İngiliz yıldız, ’un önerisini dikkate aldı. Kısa süre içinde bordo-mavili yönetime cevap verecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 22:21 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2021 Salı 06:50
Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Kulüp hakkında bilgi topluyor! Rose’da sona doğru

temsilcisi sol kanadını güçlendirmek istiyor. Teknik direktör 'nın isteği doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim 'da forma bulamayan 'u gündemine almıştı. Ada basını işi çoktan bitirdi ancak 30 yaşındaki futbolcu henüz "Evet" demedi. Tecrübeli oyuncunun kariyerinin bu döneminde şansını 'da denemek istediği ifade ediliyor. Ancak Rose, 'den teklif alamadı. Bu sebeple Karadeniz ekibinin teklifini dikkate aldı. Hem sol bek hem de orta sahanın solunda oynayan Rose'un kısa süre içinde 'a net cevabını vereceği öğrenildi.

TEKLİF ARTMIŞTI
Tottenham'ın Danny Rose'u bedelsiz şekilde elden çıkarmayı kabul etmesi üzerine oyuncuya yaptığı teklifi yenilemişti. Yarım sezon için 500 bin euro'luk önerisini 650 bin euro'ya yükseltmişti.

BİLGİ TOPLUYOR
Danny Rose'un da Trabzonspor'u ciddi biçimde düşündüğü biliniyor. İngiliz yıldız, daha önce bordo-mavili ekipte forma giymiş 'ye 'yı sordu ve kulüp hakkında bilgiler aldı.

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