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Abdülkadir Ömür 'a geldi!

'in 20. haftasında sahasında 'u konuk eden 'da Abdülkadir Ömür sakatlanarak oyuna devam edememiş ve sonrasında ayağının kırıldığı açıklanmıştı. Yıldız futbolcu tedavisi için 'a geldi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 12:21
Abdülkadir Ömür İstanbul'a geldi!

'da 'in 20'nci haftasındaki karşılaşmasında ayak bileğinde kırık olduğu tespit edilen Abdülkadir Ömür, geniş kapsamlı tedavi için 'a gitti.

Bordo-mavililerin İttifak Holding ile oynadığı maçta ayağına aldığı darbe sonucu sağ ayak bileğinde kırık oluştuğu belirtilen Abdülkadir Ömür, İstanbul'a gitti. Genç oyuncunun burada geniş kapsamlı olarak kontrollerinin yapılacağı, ardından ameliyatına yönelik karar verileceği ve tedavisine başlanacağı belirtildi.

Abdülkadir Ömür, geçen sezon da yaşadığı sakatlığın ardından menisküs ameliyatı geçirip 183 gün sahalardan uzak kalmıştı.

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