"Bu bize yetmez"

“Oyun 11’e 11 oynanırken istediğimiz gibiydi. Penaltı kaçırdık, rakip 10 kişi kaldı ama dirençleri arttı. 1 puanı aldık fakat Trabzonspor bununla yetinmez”
Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 16 Ocak 2021 Cumartesi 23:41Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2021 Pazar 06:50
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, son dakikada 1 puanın kötü olmadığını ama yeterli de olmadığını ifade etti. Avcı, "Daha çok bekleyen, ona göre strateji yapan ve bunun karşılığını puan ve galibiyetlerle alan bir Antalyaspor var. Biz bu oyuna karşı çalıştık. 11'e 11 oynanırken maç istediğimiz gibiydi. Bu tür oyunları açmak için golü bulmak gerekiyor. Penaltı kaçırmamız rakibin direncini arttırdı. 11'e 11 daha iyiydik, 11'e 10'da duygular işin içine girmeye, bireysel oyun ortaya çıkmaya başladı. Bu çok doğru değil. Bu oyunlar zordur, kaliteyi yükseltmek gerekiyor" dedi ve şöyle devam etti:
ÖN TARAF GÜÇLENMELİ
"İşin güzel tarafı, sonuna kadar mücadele ettiler çevirmek için. Penaltı ve golle başlasak, başka bir senaryo olacak. Her zaman ligde puan puandır ama bununla yetinmeyeceğiz. Kaliteyi nasıl yükselteceğiz, buna en iyi şekilde bakacağız." Avcı, transferle ilgili de "Berat geldi, ön tarafta alternatifleri çoğaltmamız gerekiyor. Ön taraf için 2-3 tane çalışmamız devam ediyor, en iyileri katmak istiyoruz"