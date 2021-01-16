Abdullah Avcı'nın kozu Ekuban! İşte Trabzonspor'un Antalyaspor maçı 11'i

Trabzonspor'un hücum oyuncularından Caleb Ekuban a>, Antalyaspor'u da gözüne kestirdi. Bordo- mavili takımın son haftalarda yakaladığı çıkışta büyük pay sahibi olan Ganalı futbolcu, bugün yine en büyük gol silahı olacak. Sezon başı takıma katılan forvetlerden beklenen verimin alınamadığı dönemde attığı gollerle öne çıkan 1.82 boyundaki yıldız, 2021 yılında oynanan Fatih Karagümrük ve Göztepe maçlarında attığı gollerle alınan galibiyetlerde başrol oynamıştı.



Ligde bu sezon forma giydiği 11 karşılaşmada 5 gol atarak takımının en skorer ismi olan Ekuban, Antalyaspor karşısında da bu çıkışını sürdürmekte kararlı. Antrenmanlarda oldukça istekli çalışan Ekuban ile özel görüşen teknik direktör Avcı da kendisinden gol beklediğini söyledi. Öz güveni oldukça yüksek olan futbolcu, "Takımımın kazanması için elimden geleni yapacağım. Takım olarak taraftarlarımızın yüzünü güldürmeye devam etmek istiyoruz" dedi.



ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Antalyaspor: BOFFIN, BÜNYAMİN, VEYSEL, NALDO, KUDRYASHOV, HAKAN, NURİ, FREDY, GÖKDENİZ, AMILTON, ORGILL



Trabzonspor: UĞURCAN, SERKAN, HUGO, EDGAR, MARLON, A. PARMAK, BAKER, EKUBAN, A. ÖMÜR, NWAKAEME, DJANINY



23 GOLE İMZA ATTI

Ekuban, Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Kupası maçları olmak üzere Trabzonspor formasıyla 81 maça çıktı. Söz konusu müsabakalarda Ganalı oyuncu, Süper Lig'de 15, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Kupası'nda da 4'er gol atarak toplamda 23 gole imza attı. Ligde 5 golü bulunan Ekuban'ı, Nwakaeme 4, Afobe 3, Serkan Asan, Baker, Abdülkadir Ömür, Hugo, Djaniny ve takımdan ayrılan Campi 1'er golle takip etti.



ANTALYA'DA 7 SAKAT

Antalyaspor'da zorlu Trabzonspor maçı öncesinde 7 sakat var. Lukas Podolski, Ufuk Akyol, Drole, Ali Eren İyican, Bahadır Öztürk, Serdar Gürler ve Veysel Sarı bugün forma giyemeyecek.



EKUBAN İLK PEŞİNDE

Ekuban, bordo-mavili formasıyla bir ilk ke imza atmaya hazırlanıyor. Süper Lig'de görev aldığı son iki müsabakada birer kez sarsan başarılı oyuncu, bugün deplasmandaki Antalyaspor karşılaşmasında da gol bulması halinde ilk kez üç maçlık seri yakalayacak. 26 yaşındaki futbolcu, ayrıca söz konusu seriyi yakalaması halinde ise Trabzonspor formasıyla sezon tamamlanmadan bir sezonda en çok gol attığı dönemi yaşayacak.



EZİCİ BİR ÜSTÜNLÜĞÜ VAR

Trabzonspor ile Antalyaspor arasında 1968-69 sezonundan bu yana oynanan 68 maçta atılan gollerde bordomavililerin ezici bir üstünlüğü bulunuyor. Karadeniz ekibiyle Antalyaspor arasında oynanan 68 maç sonunda iki takım toplamda 183 gol kaydetti. Atılan 183 golün 121'ini Fırtına, 62'sini Antalya attı.



TRABZONSPOR 29-8 ÖNDE

Trabzonspor ile Antalyaspor, bugüne kadar 68 kez karşı karşıya geldi. Antalya'da oynanan 32 maçta, kırmızı beyazlı takım 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 17 yenilgi aldı. İki takım Süper Lig'de ise 48 kez karşılaştı. Süper Lig'de oynanan 48 mücadele sonunda Fırtına 29, Antalyaspor 8 galibiyet aldı, 11 karşılaşma berabere kaldı.



1-0'A ABONE OLDULAR

Fraport TAV Antalyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan maçlarda en çok alınan skor ise 1-0'lık skor oldu. İki takım 68 maç sonunda 15 kez 1-0'lık skorla sahadan ayrıldı. 8 kez 2-1, 7'şer kez 2-0 ve 3-0'lık sonuçlarla sahadan ayrılan iki takım, 6 kez ise 0-0'lık sonuç elde etti.