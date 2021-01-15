Haberler Trabzonspor Perez koptu geliyor!

Perez koptu geliyor!

34 yaşındaki Arjantinli, kulübüyle bonservis sorununu çözerek, ’a transferinin önündeki tek engeli aşmayı planlıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2021 Perşembe 23:16 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2021 Cuma 06:50
Perez koptu geliyor!
devinin transfer etmek için çaba gösterdiği için geri sayım sürüyor. Oyuncuyla 1.3 milyon euro maaş ve 300 bin euro imza parası karşılığında 1.5 yıllık sözleşme için prensip anlaşmasına varan bordo-mavililer, tecrübeli ismin Plate kulübüyle bonservis sorununu çözmesini bekliyor. yöneticileri ile sürekli iletişim halinde olan 34 yaşındaki orta sahanın bu transferin gerçekleşmesi için şartları sonuna kadar zorladığı ve menajeriyle bir görüşme yaparak, "Gerekirse çıkış için alacaklarımdan feragat etmeye hazırım" ifadelerini de kullandığı öğrenildi. basınında da 1.79 boyundaki yıldızın bu aşamadan sonra Trabzonspor'a gitmesinin an meselesi olduğuna vurgu yapıldı.

1.5 YILLIK iMZA ATTI

Bordo-mavili yönetimin bir süredir görüşme halinde olduğu 'in orta sahası Enzo Perez için flaş bir iddia geldi. Arjantin'in önemli gazetecilerinden birisi olan , sosyal medya hesabından, "Perez 'den Trabzonspor ile bir buçuk yıllık sözleşme imzaladı. River'den ilk giden o oldu ama devamı gelecek" açıklamasını yaptı.
SON DAKİKA