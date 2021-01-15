Haberler Trabzonspor Abdullah Avcı'dan galibiyet aşısı!

'dan galibiyet aşısı!

Son iki maçını kazanan ’da teknik direktör Avcı, karşısında da kazaya uğramak istemediklerini belirtti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2021 Perşembe 23:19 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2021 Cuma 06:50
Abdullah Avcı'dan galibiyet aşısı!
ve maçlarını kazanarak zirve için umutlanan 'da teknik direktör gözüne 'u da kestirdi. Yarın deplasmanda oynanacak zorlu mücadeleyi kayıpsız geçmek istediklerini oyuncularına anlatan deneyimli teknik adam, "Bu maçı kazanmamız durumunda bize zirve yolu açılır. Bu fırsatı değerlendirmeliyiz" diye konuştu. Ligde her maça final gözüyle bakmaları gerektiği konusunda oyuncularını da uyaran Avcı, "Her puan kaybı heyecanımızın kaybolmasına neden olur. Buna kesinlikle izin vermemeliyiz. Bizden beklentide olanların yüzünü güldürmek için üzerimize aldığımız sorumluluğun hakkını sonuna kadar vermeliyiz" şeklinde görüşlerini bildirdi.
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