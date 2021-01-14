Bordo-mavili takımın transferi için yaklaşık bir aydır uğraştığı Arjantinli Enzo Perez ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Bir süre önce oyuncunun menajerinin ekstra talepler ve kulübünün bonservis bedeli istemesi nedeniyle zora giren transfer görüşmelerinde 34 yaşındaki ön libero devreye girdi.

Tecrübeli futbolcu Enzo Perez basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "River Plate kulübü ile sözleşmem var ama teklifler de alıyorum. Bu konuyu değerlendiriyorum. Yakın bir zamanda her şey netleşir" ifadelerini kullanarak, ayrılma sinyalleri verdi.

26 KEZ ARJANTİN MİLLİ TAKIMI FORMASI GİYDİ

1.79 boyundaki futbolcuya yıllık 1 milyon 300 bin euro'dan 1 sene opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllık sözleşme öneren bordo-mavili takım bu şartlarda transferi gerçekleştirme çabası devam ediyor.

26 kez de Arjantin Milli Takım'ı formasını terleten 34 yaşındaki oyuncu daha önce ise Godoy Cruz, Valencia, Benfica ve Estudiantes formaları giydi. Takıma abilik yapması da beklenen tecrübe abidesinin alınmasını Avcı'nın çok istediği belirtiliyor. Bu konuda birkaç gün içinde sıcak gelişmeler yaşanabilir.

PEREZ: TEKLİFLER ALIYORUM

Avcı'nın orta saha için istediği, Trabzon'un transfer listesinde bulunan Arjantinli oyuncu Perez'den önemli açıklama geldi. R. Plate forması giyen Perez, Palmeiras'ı 2-0 yendikleri Libertadores Kupası rövanş maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Perez, Trabzonspor'a transferiyle ilgili soruya "Bilmiyorum. Hala River Plate ile devam eden bir sözleşmem var ve menajerimle durumu görüşüp analiz ettikten sonra, yarından itibaren ne yapacağıma karar vereceğim" dedi.

RIVER PLATE'E REST ÇEKTİ

Enzo Perez, River Plate yetkililerine ayrılmak istediğini ve Trabzonspor'un teklifini kabul edeceğini söyledi. Bunun üzerine River Plate'in geri adım attığı öğrenildi. 34 yaşındaki yıldızın Trabzonspor ile görüşmeleri yaptığı ve rakamsal olarak prensipte anlaşmaya vardığı öğrenildi. Bu arada Sosa'nın Perez ile görüştüğü Trabzonspor'dan övgüyle bahsettiği belirtildi.