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’a dokunuşu

’in 18. haftasını bay geçmesine rağmen sıralamadaki yerini koruyan , Teknik Direktör ’nın gelişinden sonra ’ın ardından ile birlikte en çok puan toplayan takım oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2021 Salı 12:38
Trabzonspor’a Abdullah Avcı dokunuşu
'in 18. haftasını bay geçmesine rağmen sıralamadaki yerini koruyan , Teknik Direktör 'nın gelişinden sonra 'ın ardından ile birlikte en çok puan toplayan takım oldu.

Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarına başladı. Geçtiğimiz haftayı bay geçmesine rağmen sıralamadaki yerini koruyan bordo-mavililer Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yakaladığı çıkışı sürdürerek zirveye bir adım daha yaklaşmanın planlarını yapıyor.

17'NCİ SIRADAN 7'NCİ SIRAYA
Bordo-mavililer Teknik Direktör Abdullah Avcı döneminde, sahasında 'u, deplasmanda 'nü 1-0'lık sonuçla mağlup ettikten sonra evinde ile 1-1, dış sahada da ile golsüz berabere kaldı. Evinde 'u 2-1 mağlup etmeyi başardı. Deplasmanda 'u 1-0'la geçen Karadeniz ekibi sahasında ise 'a 2-0 mağlup oldu. Bu maçın ardından deplasmanda 'ü 2-1, evinde ise 'yi 1-0'la geçti.

Süper Lig'in ilk 8 haftalık bölümünde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 6 puan toplayarak 17. sırada yer alan Karadeniz ekibi, Avcı ile 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 20 puan toplayarak 18. hafta sonunda toplamda 26 puanla 7. sırada yer aldı. 10 basamak yükselen Karadeniz ekibi 35 puanla lider olan Beşiktaş ile arasındaki puan farkını 9'a indirdi.

AVCI'NIN GELİŞİNDEN SONRAKİ TRABZONSPOR, SÜPER LİG'DE 2. SIRADA
Süper Lig'in ilk 8. haftalık bölümünde tarihinin en kötü günlerini yaşayan Karadeniz ekibi, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın gelişinden sonraki süreçte kötü günleri geride bırakarak yükselişe geçti. Bordo-mavililer son 10 haftalık bölümde 25 puan toplayan Beşiktaş'ın ardından Gaziantep FK ile birlikte 20 puanla en çok puan toplayan takım oldu.

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