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Trabzonspor'da 'dan Hosseini kararı!

Bordo-mavili ekipte sezon başı gözden çıkarılmasına rağmen transferi gerçekleşmeyen , 'nun sakat olduğu dönemde rüştünü ispat etti. 'dan aldığı formanın hakkını veren İranlı oyuncu, deneyimli teknik adamdan tam not aldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 22:40 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan Hosseini kararı!

Avcı da yönetimle yaptığı görüşmede kontrat yılında olan 24 yaşındaki oyuncunun kalması yönünde rapor verdi. Bordo-mavili idareciler, ile görüşüyor ancak şu an için bir anlaşma yok. Hosseini'nin, öncesi daha fazla süre alma konusunda beklentileri var. Bu nedenle yıllık 750 bin euro'dan 2 yıllık kontrat yenileme teklifine henüz olumlu yanıt vermedi.

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temsilcisinin stoperi Majid Hosseini'yi hem 'den hem 'dan birçok kulüp istiyor. Yurt içinden , , ve oyuncunun peşinde. Yurt dışından da teklifler alıyor.

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