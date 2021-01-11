Haberler Trabzonspor İzin ilaç gibi geldi

İzin ilaç gibi geldi

Teknik direktör 'nın kazanılan maçının ardınan verdiği 4 gün izin oyunculara adeta ilaç gibi geldi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 23:39 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
İzin ilaç gibi geldi

Futbolcular izin yerlerinde farklı yerlere giderek aileleriyle birlikte güzel vakit geçirdiler. Kimisi sıcak yerleri tercih etti, kimisi dağlara çıkarak temiz hava aldı. Sosyal medyadaki izin paylaşımları büyük ilgi gördü.

HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR
ekibinde 4 günlük izin sona erdi. hazırlıklarına bugün 16.00'da yapacağı idmanla başlayacak. Teknik direktör yönetimindeki çalışmaya kadro dışı bırakılan oyuncular haricindeki tüm isimler katılacak. Avcı antrenman öncesinde öğrencileriyle kısa bir motivasyon toplantısı yapacak.

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