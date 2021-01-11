Abdullah Avcı: Dalgalı denizde çok destek gördüm

Trabzonspor'u devralarak ateşten gömleği giyen Abdullah Avcı, bilgi-birikimi, tecrübesi ve soğukkanlılığı ile işleri toparlamayı başardı. Usta çalıştırıcı, bordo-mavililerin başına gelirken "Durgun değil, dalgalı denizi seçtim" ifadelerini kullanmıştı. Zor görevin altından şu ana kadar başarıyla kalkan deneyimli teknik adam, camianın kendisine verdiği desteğe teşekkür etti. Avcı "Dalgalı denizde çok destek gördüm ve bu mücadelemiz için bana güç verdi. Burada mücadeleye hazır çok inanmış kişi var. Hep birlikte çok daha iyisini yapacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.



6 PUANDAN ALDI 26 PUANA ÇIKARDI

Karadeniz ekibi Eddie Newton yönetiminde sezona çok kötü bir başlangıç yapmıştı. Abdullah Avcı 9. haftada göreve geldiğinde Trabzonspor'un sadece 6 puanı vardı. 10 gol atmış, kalesinde 15 gol görmüştü. Abdullah Avcı 9 haftada takımına tam 20 puan kazandırdı. Fırtına bu dönemde 9 defa ağları sarstı. Kalesinde ise sadece 5 gol gördü. Eksi 5 olan averajı eksi 1'e kadar geriledi. Geleceğe umutla bakmaya başladı.