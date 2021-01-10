Haberler Trabzonspor Abdullah Avcı'nın zor kararı! Hugo mu Hosseini mi?

'nın zor kararı! mu mi?

'da ’nun yokluğunda performansıyla göz doldurdu. Brezilyalı savunmacının dönüşüyle Avcı’yı zor bir karar bekliyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 23:18 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 06:50
Abdullah Avcı'nın zor kararı! Hugo mu Hosseini mi?

'da savunmanın bel kemiği , maçında sakatlık yaşamıştı. Brezilyalı oyuncunun yerine forma giymişti. İranlı stoperin hem bireysel performansı hem Edgar İe ile uyumu teknik direktör 'yı mest etti. Şimdi Vitor 'nun sakatlığını atlatıp takıma katılmasıyla birlikte deneyimli çalıştırıcıyı zor bir karar bekliyor. Hugo'nun yokluğunda 'nin oyunundan etkilenen usta çalıştırıcı şimdi Edgar İe, Majid ve Vitor Hugo 3'lüsünden 2'sini tercih edecek. Edgar'ın yeri garanti. Fırtına'nın BAY geçeceği haftanın ardından partnerinin kim olacağı merak ediliyor.

HOSSEINI İLE DEVAM
Öte yandan Abdullah Avcı yönetimle yaptığı transfer görüşmelerinde Majid Hosseini'den memnun olduğunu söyledi. Başarılı stoperin sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinin uzatılmasını istedi. Daha önce adı 'gönderilecekler' arasında yer alan Hosseini'ye zamlı kontrat önerilecek.

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