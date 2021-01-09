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Yerli Fırtına geliyor

Teknik direktör 'nın gelmesiyle 'da yepyeni bir sayfa aıldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2021 Cuma 23:42 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Yerli Fırtına geliyor
Teknik direktör 'nın gelmesiyle 'da yepyeni bir sayfa aıldı. Art arda başarılı sonuçlar alan tecrübeli hoca, kadrodaki yerli kalitesini artırmayı da hedefliyor. 'in gelmesi ile ilk 11'de yerli bir iskelet kuruluyor. Berat'ı direkt ilk 11'e monte edecek Avcı, geldiği günden bu yana sağ bekte oynattığı , orta sahada 10 numara konumunda Abdülkadir Ömür, orta sahanın merkezinde Abdulkadir Parmak ve takımın kaptanı kaleci ile en az 5 yerli futbolcu kullanacak.
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