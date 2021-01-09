Yerli Fırtına geliyor

Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 08 Ocak 2021 Cuma 23:42Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın gelmesiyle Trabzonspor'da yepyeni bir sayfa aıldı. Art arda başarılı sonuçlar alan tecrübeli hoca, kadrodaki yerli kalitesini artırmayı da hedefliyor. Berat Özdemir'in gelmesi ile ilk 11'de yerli bir iskelet kuruluyor. Berat'ı direkt ilk 11'e monte edecek Avcı, geldiği günden bu yana sağ bekte oynattığı Serkan Asan, orta sahada 10 numara konumunda Abdülkadir Ömür, orta sahanın merkezinde Abdulkadir Parmak ve takımın kaptanı kaleci Uğurcan Çakır ile en az 5 yerli futbolcu kullanacak.