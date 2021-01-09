Trabzonspor'dan Yunus Mallı için resmi teklif! İşte masadaki rakam

Trabzonspor haberi: Süper Lig'de şampiyonluk yarışında olmak isteyen Fırtına'da flaş gelişmeler yaşanıyor.





Sezon başından beri gündemde olan Yunus Mallı ilk kez bordo-mavili renklere bu kadar yakın. Wolfsburg'da hiç süre alamayan ve ayrılmasına izin verilen 28 yaşındaki 10 numaranın bonservis problemi yok.

Ancak istediği ücret, Trabzonspor'a yüksek geliyor. Almanya'da senelik 2.3 milyon euro kazanan Yunus'un 1.8 milyon euro civarı bir rakam talep ettiği öğrenildi.

Karadeniz ekibinde ise tavan ücret 1.5 milyon euro. Onu da Nwakaeme alıyor. Fırtına'nın 1 milyon euro artı performansa dayalı bonuslar içeren bir kontrat teklif ettiği öğrenildi.

Yazın düzenlenecek EURO 2020'de yeniden A Milli Takım kadrosunda olmak isteyen Yunus, talep ettiği ücreti düşürmeye hazırlanıyor.





HEM 10 NUMARA HEM KANAT OYNUYOR

Abdullah Avcı, ekonomik şartların oluşması halinde hem kanat hem de 10 numarada görev yapabilen Yunus'u kadrosunda istiyor.

Trabzonspor, Wolfburg ile ipleri koparmak üzere olan 1.79 boyundaki yıldız için bir süredir dolaylı yollarla görüşme yapmıştı. Ancak önceki gün bordo-mavili takım, oyuncunun menajeriyle direkt iletişime geçerek ilk teması sağladı.