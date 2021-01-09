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'dan için resmi teklif! İşte masadaki rakam

Son dakika haberi: 'de şampiyonluk yarışında olmak isteyen 'da flaş gelişmeler yaşanıyor. ’da senelik 2.3 milyon euro kazanan Yunus’un 1.8 milyon Euro civarı bir rakam talep ettiği öğrenildi. Ancak bordo-mavili takım için indirim yapmaya sıcak bakıyor. Menajer “Trabzonspor kulübü ile görüşüyoruz” dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2021 Cuma 23:26 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Trabzonspor'dan Yunus Mallı için resmi teklif! İşte masadaki rakam

haberi: 'de şampiyonluk yarışında olmak isteyen 'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Trabzonspor'dan Yunus Mallı için resmi teklif! İşte masadaki rakam

Sezon başından beri gündemde olan ilk kez bordo-mavili renklere bu kadar yakın. Wolfsburg'da hiç süre alamayan ve ayrılmasına izin verilen 28 yaşındaki 10 numaranın bonservis problemi yok.

Trabzonspor'dan Yunus Mallı için resmi teklif! İşte masadaki rakam

Ancak istediği ücret, 'a yüksek geliyor. 'da senelik 2.3 milyon euro kazanan Yunus'un 1.8 milyon euro civarı bir rakam talep ettiği öğrenildi.

Trabzonspor'dan Yunus Mallı için resmi teklif! İşte masadaki rakam

Karadeniz ekibinde ise tavan ücret 1.5 milyon euro. Onu da Nwakaeme alıyor. 'nın 1 milyon euro artı performansa dayalı bonuslar içeren bir kontrat teklif ettiği öğrenildi.

Trabzonspor'dan Yunus Mallı için resmi teklif! İşte masadaki rakam

Yazın düzenlenecek EURO 2020'de yeniden A Milli Takım kadrosunda olmak isteyen Yunus, talep ettiği ücreti düşürmeye hazırlanıyor.

Trabzonspor'dan Yunus Mallı için resmi teklif! İşte masadaki rakam

HEM 10 NUMARA HEM KANAT OYNUYOR
Abdullah Avcı, ekonomik şartların oluşması halinde hem kanat hem de 10 numarada görev yapabilen Yunus'u kadrosunda istiyor.

Trabzonspor'dan Yunus Mallı için resmi teklif! İşte masadaki rakam

, Wolfburg ile ipleri koparmak üzere olan 1.79 boyundaki yıldız için bir süredir dolaylı yollarla görüşme yapmıştı. Ancak önceki gün bordo-mavili takım, oyuncunun menajeriyle direkt iletişime geçerek ilk teması sağladı.

Trabzonspor'dan Yunus Mallı için resmi teklif! İşte masadaki rakam

Oyuncunun menajeri İlhan Mallı, ile görüşme yaptıklarını doğrulayarak, "Şu an bu görüşmeler yeni başladı. Trabzonspor'da oynamak herkese katkı sağlar. Gelişmeleri göreceğiz" diye konuştu. Şartların olgunlaşması halinde bu transferin mutlu sonla bitmesi bekleniyor.

Yunus Emre SEL

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