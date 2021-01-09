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Kadro dışı bırakılan için devreye girdiler. medyasında yer alan haberlere göre; 21 yaşındaki forvet oyuncunun, ülkesinin takımı ile anlaşmak üzere olduğu ve kısa süre içerisinde resmi sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2021 Cuma 23:47 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Plaza gidiyor
Kadro dışı bırakılan için devreye girdiler. medyasında yer alan haberlere göre; 21 yaşındaki forvet oyuncunun, ülkesinin takımı ile anlaşmak üzere olduğu ve kısa süre içerisinde resmi sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi. 1 yaşındaki forvet bu sezon - mavili takım ile ligde sadece 1 maçta forma giydi. Yerli Fırtına geliyor TEKNIK direktör 'nın gelmesiyle 'da yepyeni bir sayfa aıldı. Art arda başarılı sonuçlar alan tecrübeli hoca, kadrodaki yerli kalitesini artırmayı da hedefliyor. 'in gelmesi ile ilk 11'de yerli bir iskelet kuruluyor. Berat'ı direkt ilk 11'e monte edecek Avcı, geldiği günden bu yana sağ bekte oynattığı , orta sahada 10 numara konumunda Abdülkadir Ömür, orta sahanın merkezinde Abdulkadir Parmak ve takımın kaptanı kaleci ile en az 5 yerli futbolcu kullanacak.
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