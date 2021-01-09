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Parmak ile yola devam

Ayrılmak isteyen 26 yaşındaki orta sahanın talebi reddedildi. Yönetim, Abdulkadir Parmak ile görüştü ve toplantıda 'yola devam' kararı çıktı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2021 Cuma 23:46 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Parmak ile yola devam
Ayrılmak isteyen 26 yaşındaki orta sahanın talebi reddedildi. Yönetim, Abdulkadir Parmak ile görüştü ve toplantıda 'yola devam' kararı çıktı. Sergilediği performansın eleştirildiği haftalarda bir taraftarın hakaretine maruz kalan varan ve ardından bu tepkilerin artması üzerine 'dan ayrılmayı düşünen Abdulkadir Parmak, ya- pılan görüşme sonrası bu kararından vazgeçti. 26 yaşındaki orta sahaya hem teknik ekip hem de yönetim kurulu tarafından moral konuşmaları yapıldığı ve oyuncunun motivasyonunu lige verdiği öğrenildi. 1.76 boyundaki futbolcunun bordo-mavililer ile sözleşmesi 2023'te sora erecek.
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