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Para makinesi Ekuban

26 yaşındaki forvet, attığı gollerle 7.4 milyon TL kazandırdı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2021 Cuma 23:00 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Para makinesi Ekuban
'da 3. sezonunu geçiren Ekuban, en verimli dönemini yaşıyor... Sakatlık ve kovid problemleri nedeniyle bu sezon 17 maçın 11'inde forma giyebilen 26 yaşındaki forvet, 5 kez gol sevinci yaşarken, bordo-mavililer bu periyotta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Takıma 9 puan kazandıran yıldızın golleri ayrıca kulübün kasasına 7.4 milyon TL para girmesini sağladı. 'de her galibiyete 2.8, beraberliğe ise 1.4 milyon TL prim veriliyor. Ekuban, 4 maçta takımını beraberlikten galibiyete, 1 karşılaşmada da mağlubiyetten beraberliğe taşıdığı için 7.4 milyon TL ekstra para getirdi. 'da 3. sezonunu geçiren Ekuban, bugüne dek Süper Lig, ve Avrupa kupalarında 81 resmi karşılaşmaya çıkıp, 23 kez rakip fileleri havalandırdı.
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