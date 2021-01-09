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’de olumsuzluk

Karadeniz devinin transfer etmek istediği orta saha ile yapılan görüşmelerde ibre olumsuza döndü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2021 Cuma 23:31 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Enzo Perez’de olumsuzluk
Karadeniz devinin transfer etmek istediği orta saha ile yapılan görüşmelerde ibre olumsuza döndü. Öncelikle sözleşme süresi konusunda 34 yaşındaki yıldız ile pürüz çıkarken, menajerinin talep ettiği ekstra rakamlar ise işin tuzu biberi oldu. taraftarının Arjantinli oyuncunun ayrılmaması yönünde kulübe baskı yapması sonrası görüşmelerde geri adım atan , "Belirlediğimiz rakamın üzerine asla çıkmayacağız, bu şartlarda gelecekseniz gelin" diyerek rest çekti. Yönetim bu gelişmeler üzerine alternatif isimler üzerine odaklanmaya başlad
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