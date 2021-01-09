Enzo Perez’de olumsuzluk

Karadeniz devinin transfer etmek istediği orta saha Enzo Perez ile yapılan görüşmelerde ibre olumsuza döndü.
Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 08 Ocak 2021 Cuma 23:31Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Karadeniz devinin transfer etmek istediği orta saha Enzo Perez ile yapılan görüşmelerde ibre olumsuza döndü. Öncelikle sözleşme süresi konusunda 34 yaşındaki yıldız ile pürüz çıkarken, menajerinin talep ettiği ekstra rakamlar ise işin tuzu biberi oldu. River Plate taraftarının Arjantinli oyuncunun ayrılmaması yönünde kulübe baskı yapması sonrası görüşmelerde geri adım atan Trabzonspor, "Belirlediğimiz rakamın üzerine asla çıkmayacağız, bu şartlarda gelecekseniz gelin" diyerek rest çekti. Yönetim bu gelişmeler üzerine alternatif isimler üzerine odaklanmaya başlad