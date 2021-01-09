Djaniny form tutuyor

29 yaşındaki Yeşil Burun Adalı forvet her geçen gün daha iyi oynuyor. Göztepe maçında sahanın en iyileri arasında yer aldı.
Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 08 Ocak 2021 Cuma 23:40Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Yeşil Burun Adalı forvet, yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Afobe'den formayı aldıktan sonra her geçen hafta performansını arttıran 29 yaşındaki oyuncu son oynanan Göztepe maçında bordo-mavili takımın en iyileri arasında yer aldı. Ekuban'ın attığı tek golün hazırlayıcısı olan Djaniny, sahada kaldığı 73 dakikada olumlu işler yaptı. 45 kez topla buluşan ve 3 adam geçme girişiminde başarılı olan deneyimli oyuncu, futbolseverlerin de beğenisini aldı. Form grafiği artan Djaniny ise şu ifadeleri kullandı: "Benim için kişisel olarak baktığımda uzun süre oynamadıktan sonra her maçta kendimi iyi hissediyorum. Hocam bana nerede, ne zaman ihtiyaç duyarsa destek için buradayım."