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Djaniny form tutuyor

29 yaşındaki forvet her geçen gün daha iyi oynuyor. maçında sahanın en iyileri arasında yer aldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2021 Cuma 23:40 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Djaniny form tutuyor
forvet, yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. 'den formayı aldıktan sonra her geçen hafta performansını arttıran 29 yaşındaki oyuncu son oynanan maçında bordo-mavili takımın en iyileri arasında yer aldı. Ekuban'ın attığı tek golün hazırlayıcısı olan Djaniny, sahada kaldığı 73 dakikada olumlu işler yaptı. 45 kez topla buluşan ve 3 adam geçme girişiminde başarılı olan deneyimli oyuncu, futbolseverlerin de beğenisini aldı. Form grafiği artan Djaniny ise şu ifadeleri kullandı: "Benim için kişisel olarak baktığımda uzun süre oynamadıktan sonra her maçta kendimi iyi hissediyorum. Hocam bana nerede, ne zaman ihtiyaç duyarsa destek için buradayım."
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