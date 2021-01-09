Haberler Trabzonspor Abdulkadir Parmak’a izin çıkmadı!

Abdulkadir Parmak’a izin çıkmadı!

yönetimi daha önce takımdan ayrılmak istediğini söyleyen Abdulkadir Parmak’ın bu talebini geri çevirdi. Oyuncuyla yapılan görüşmelerde sorunlar çözüldü ve takımla yola devam etmesi kararlaştırıldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 02:05 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 02:07
Abdulkadir Parmak’a izin çıkmadı!

Trabzonspor'da sergilediği performansın eleştirildiği haftalarda bir taraftarın hakarete varan tepkisiyle karşılaşan ve ardından bu tepkilerin artması üzerine takımdan ayrılmayı düşünen Abdulkadir Parmak, yapılan görüşme sonrası bu kararından vazgeçti. Bordo-mavili futbolcuya hem teknik ekip hem de yönetim kurulu tarafından moral konuşmaları yapıldığı, 26 yaşındaki orta sahanın da ayrılma fikrinden vazgeçerek motivasyonunu lige verdiği öğrenildi.

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Öte yandan transfer listesindeki isimlerden ile ilgili olumsuz gelişmeler yaşanıyor. Oyuncunun menajerinin taleplerinin artması ve taraftarların da 34 yaşındaki orta sahnın takımdan ayrılmaması için kulübe baskı yapması nedeniyle iyi giden görüşmelerin yönü olumsuza doğru çevrildi.
Abdulkadir Parmak bu sezon 14 maçta forma giyerken gol veya asist katkısı yapamadı.

Sabah

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