Abdulkadir Parmak’a izin çıkmadı!

Trabzonspor'da sergilediği performansın eleştirildiği haftalarda bir taraftarın hakarete varan tepkisiyle karşılaşan ve ardından bu tepkilerin artması üzerine takımdan ayrılmayı düşünen Abdulkadir Parmak, yapılan görüşme sonrası bu kararından vazgeçti. Bordo-mavili futbolcuya hem teknik ekip hem de yönetim kurulu tarafından moral konuşmaları yapıldığı, 26 yaşındaki orta sahanın da ayrılma fikrinden vazgeçerek motivasyonunu lige verdiği öğrenildi.



ENZO PEREZ TRANSFERİ ZORA GİRDİ

Öte yandan transfer listesindeki isimlerden Enzo Perez ile ilgili olumsuz gelişmeler yaşanıyor. Oyuncunun menajerinin taleplerinin artması ve taraftarların da 34 yaşındaki orta sahnın takımdan ayrılmaması için kulübe baskı yapması nedeniyle iyi giden görüşmelerin yönü olumsuza doğru çevrildi.

Abdulkadir Parmak bu sezon 14 maçta forma giyerken gol veya asist katkısı yapamadı.

Sabah